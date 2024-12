Avusturya Federal İdare Mahkemesi’nin kararında yer aldı: 'Hizmet Hareketi terör örgütü değil'

GÜLEN VEYA HİZMET HAREKETİ





AB VE ABD TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR





693 BİN KİŞİ HAKKINDA MAHKEME SÜRECİ

Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından yaşanan büyük zulüm sırasında 540 binden fazla kişi (geçici olarak) gözaltına alınmıştır – rakamlar farklılık göstermektedir. Aralarında 326 general ve amiralden 150’sinin de bulunduğu 20 bin 300’den fazla ordu mensubu, 4 bin 145 hakim ve savcı, 33 binden fazla polis memuru ve 5 binden fazla akademisyen ihraç edildi. 160’tan fazla medya kuruluşu, 1.000’den fazla eğitim kurumu ve yaklaşık 2 bin STK yasal süreç olmaksızın kapatılmıştır (SCF 5 Ekim 2020). Aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 150 bin kamu görevlisi ihraç edilmiştir (MEI 20.10.2022, S2; bkz. SCF 5.10.2020).









YARGI TARAFINDAN KOVUŞTURMA KRİTERLERİ





YARGILAMALAR KEYFİ YAPILIYOR





HİZMET HAREKETİ ÜYELERİ İŞ BULAMIYOR

Sonuç olarak, iddia edilen veya gerçek Hizmet Hareketi üyeleri de işlerini kaybetmiş veya (yeni) iş bulamamışlardır (MBZ 31.8.2023, s. 46). “F…metre”, özellikle orduda, insanları işten çıkarmak için bir araç olarak da kullanılmıştır. İhraçlar, örneğin Asya Bank’ta hesabı olan veya Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen bir Hizmet Hareketi üyesiyle ilişkisi (eş, kardeş) nedeniyle bile gerçekleşmiştir (Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, s. 21-26). İşsiz Hizmet Hareketi üyelerinin sokaklardaki kayıt dışı ekonomiye veya atalarının köyünde kendi kendine yeten bir hayata mahkûm edildiğine dair raporlar bulunmaktadır (MBZ 18.3.2021, s. 43).









BYLOCK VE ANKESÖRLÜ TELEFONLAR





BANK ASYA





HİZMET OKULLARI





YURTDIŞINDAN İADE TALEPLERİ VE KAÇIRILMALAR

2021 yılında Adalet Bakanlığı 109 ülkeden toplam 1.022 Hizmet Hareketi şüphelisinin iadesini talep ettiğini iddia etmiştir. Sonuç olarak, 28 ülke toplam 118 Hizmet Hareketi üyesini iade etmiştir (MBZ 2.3.2022, s. 40; bkz. TRT 14.7.2021). Türkiye İçişleri Bakanlığı INTERPOL dairesi başkanına göre, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), INTERPOL’ün bu başvuruları siyasi olarak sınıflandırmasının ardından 773 vakada Hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için Kırmızı Bülten çıkarmayı reddetmiştir (SCF 4.6.2021; krş. Ahval 5.6.2021). Haziran 2022’de (daha önce Mayıs 2021’de olduğu gibi) Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının üçüncü ülkeler tarafından iade edilmesini veya siyasi nedenlerle kaçırılmasını hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına aykırı bularak kınamıştır (AP 7 Haziran 2022, s. 19, madde 31).

Avusturya Federal İdare Mahkemesi’nin (Bundesverwaltungsgericht) 24 Mayıs 2024 tarihinde Hizmet Hareketi ile ilgisi olmayan bir kişinin Avusturya İltica Ofisi’nin kararına yaptığı itirazı değerlendirdiği kararında, Türkiye’nin siyasi ve insan hakları durumu detaylı bir şekilde incelendi. Kararda, Hizmet Hareketi mağdurlarına yapılan zulümler de yer aldı.724’ten Ensar Nur’un haberine göre, Avusturya İdare Mahkemesi’nin kararının içerisinde yer alan Türkiye analizinde “Gülen veya Hizmet Hareketi” başlıklı bölüm de yer aldı. Bölümde Gülen Hareketi mağdurlarının ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkat çekilirken, hareketin “Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak kabul edilmediği” belirtildi.Kararda yer alan bazı bölümlerin çevirisi şu şekilde;Hizmet hareketine ilişkin farklı değerlendirmeler. Fethullah Gülen, Müslüman bir vaiz ve küresel çapta aktif bir hareketin karizmatik merkezi. Yakın zamana kadar muhtemelen Türkiye’deki en etkili dini hareket olan Hizmet Hareketi, muhalifleri tarafından devlet düzenine bir tehdit olarak görülmektedir (Dohrn/BPB 27 Şubat 2017). Gülen, takipçileri tarafından fedakarlık, alçakgönüllülük, çok çalışma ve eğitimi vurgulayan hoşgörülü bir İslam’ı teşvik eden ruhani bir lider olarak görülürken (BBC 21.7.2016) ve dinler ve kültürler arası diyaloğun tutkulu bir savunucusu olarak tasvir edilirken, eleştirmenler Gülen’i sıkı bir şekilde organize olmuş bir ekonomi ve medya imparatorluğunu yöneten ve hareketi Türkiye’nin laik düzenini yıkmayı amaçlayan İslamcı bir ideolog olarak tanımlamaktadır (Dohrn/BPB 27.2.2017). Temmuz 2016’daki darbe girişiminden önce, uluslararası gözlemciler Türkiye’deki Hizmet üyelerinin sayısının birkaç milyon olduğunu tahmin ediyordu (DFAT 10.9.2020).Aralık 2013’te Gülen’e bağlı savcı ve hakimlerin Erdoğan’ın ailesi (dönemin başbakanı) ve kabinesindeki bakanlar hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmasıyla AKP ile Gülen hareketi arasında açık bir siyasi çatlak oluşmuştur (AA 24.8.2020, s. 4). Erdoğan daha sonra Gülen ve destekçilerini yolsuzluk soruşturmaları yoluyla AKP hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı, zira AKP ile bağlantılı birçok yetkili ve iş adamı bu soruşturmalardan etkilendi ve soruşturmalar AKP’li bakanların istifasına yol açtı (MEE 25 Temmuz 2016).Sonuç olarak hükümet, soruşturmalarda görev alan savcı, polis ve hakimlerin görev yerlerini değiştirdi (BPB 1 Eylül 2014) ve ayrıca 2013 sonundan itibaren çeşitli devlet kurumlarında Hizmet hareketinin destekçisi olduğundan şüphelenilen on binlerce kişiyi çeşitli dalgalar halinde açığa almaya, tayin etmeye, görevden almaya veya yargılamaya başladı. Hükümet ayrıca Hizmet hareketini destekledikleri bahanesiyle gazetecilere dava açtı ve kayyum atayarak ve bazılarını kamulaştırarak medya gruplarını, bankaları ve diğer özel şirketleri dağıttı (AA 24.8.2020, s. 4).Bir Türk mahkemesi Aralık 2014’te Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarmıştır. İddianamede Hizmet hareketi ya da kendi deyimiyle Hizmet hareketi bir suç örgütü olmakla suçlanmıştır. Aynı zamanda polis, medyadaki şüpheli Gülen destekçilerine karşı harekete geçti (Standard 20.12.2014). Türk güvenlik güçleri gazetecilere ve polis teşkilatındaki hükümet muhalifi olduğu iddia edilen kişilere karşı ülke çapında bir baskın düzenledi (DW 14.12.2014). 27 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu’nun 26 Mayıs 2016 tarihli kararına dayanarak Hizmet hareketinin terör örgütü olarak tescil edileceğini açıkladı (HDN 27 Mayıs 2016). Haziran 2017 ortasında Yargıtay, Hizmet hareketini silahlı terör örgütü olarak tanımlamıştır. Bu karar aynı zamanda bu örgüte üyelik kriterlerini de tanımlamıştır (UKHO 1.2.2018, s.8; bkz. Sabah 17.6.2017).Geçmişte, Türkiye’deki Hizmet hareketi okullar, öğrenci evleri, hastaneler ve kültürel ve hayırsever kuruluşlar gibi çeşitli kurumlardan oluşuyordu. Bu kuruluşların üstün kalitesi ve itibarı hem Gülencileri hem de harekete mensup olmayanları cezbetmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de milyonlarca insan geçmişte şu ya da bu şekilde Hizmet hareketiyle ilişkilendirilmiştir. Hizmet hareketinin geçmişteki bu kapsamı göz önüne alındığında, Türk makamlarının hangi Gülencilere karşı harekete geçeceklerine nasıl karar verdikleri her zaman açık değildi (MBZ 31.8.2023, s. 42). Sonuç olarak, bir kişinin ideolojik anlamda Hizmet Hareketi üyesi olmadan bir Hizmet kuruluşunda okumuş, çalışmış veya Bank Asya’da (Hizmet hareketinin bankası olarak kabul edilir) hesabı olması tamamen mümkündür. Böyle bir kişi yine de Hizmet hareketiyle ilişkilendirilebilir ve sonuç olarak Türk makamlarıyla kişisel sorun yaşayabilir. Buna karşılık, bazı durumlarda, varlıklı gerçek ya da iddia edilen Gülenciler, yolsuzluk yapan yetkililere rüşvet vererek Türk makamlarıyla kişisel sorun yaşamaktan kaçınabilmişlerdir. Bu uygulama F.. Borsası (kelimenin tam anlamıyla “F… Takası”) olarak bilinmektedir. Rüşvet ödeyerek ya da bir şirketini devrederek, (şüpheli) bir Gülenist zorunlu mesleki istifasını iptal ettirebiliyor ya da arananlar listesinden çıkarılabiliyordu. Hizmet hareketiyle bağlantıları olan ancak siyasi nüfuzları nedeniyle kovuşturmadan kaçan AKP’li siyasetçiler de olmuştur (MBZ 2.3.2022, s. 36, 38).15 Temmuz 2016’da 250’den fazla kişi öldürülmüştür. Darbeye karıştıklarına dair çok sayıda emare olmasına rağmen Ankara’daki hükümet şu ana kadar net bir kanıt sunamadı (DW 13 Temmuz 2018). Türkiye Hizmet hareketini F… adlandırmakta (AA 28.7.2022, s. 4; krş. UKHO 1.2.2018, s.6). AB, Hizmet hareketini hâlâ bir terör örgütü olarak sınıflandırmamaktadır ve Türkiye’nin AB’yi bu değerlendirmeyi değiştirmeye ikna etmek için önemli kanıtlar sunması gerektiği görüşündedir (Standard 30.11.2017; cf. Presse 30.11.2017). ABD de Gülen veya Hizmet hareketini terör örgütü olarak görmemektedir (TM 2.6.2016).Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a göre Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana – Temmuz 2023 itibariyle; Hizmet hareketiyle bağlantılı 693 bin 162 kişi hakkında mahkeme süreci başlatılmış olup 67 bin 893 kişi hakkında soruşturma devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 122 bin 632 kişi Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış ve 97 bin 139 kişi serbest bırakılmıştır. Darbe girişimiyle bağlantılı olarak açılan 289 davada, cemaat üyesi olduğu iddia edilen 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır (DS 13.7.2023). Yaklaşık 1.400 kişi normal müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1.800’den fazla kişi de çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştır (TM 10.4.2021). Resmi rakamlara göre, Gülen destekçisi olduğu iddia edilen 15 bin 539 kişi Temmuz 2023’te hala cezaevindeydi (SCF 17 Temmuz 2023) ve Adalet Bakanına göre Ağustos 2023’te 15 bin 050 kişi normal veya tutuklu yargılanıyordu (HRW 11 Ocak 2024).Sözde “terörle mücadele” kapsamında, Hizmet hareketinin şüpheli destekçilerine yönelik sistematik zulüm devam etmektedir (AA 28 Temmuz 2022, s. 7; krş. ÖB Ankara 28 Aralık 2023, s. 29). Hizmet aktivistlerinin çoğu tutuklanmış ve hüküm giymiş olsa da, özellikle öğretmenler, askerler ve polis memurları arasında tutuklamalar devam etmektedir.Tutuklamalar dalgalar halinde gerçekleşmekte ve tüm ülkeye yayılabilmektedir. Söz konusu kişinin Hizmet hareketine mensup ya da yakın olduğuna dair üçüncü şahıslardan alınan bilgiler genellikle kovuşturma başlatmak için yeterli olmaktadır. Avusturya vatandaşları ve Avusturya’da ikamet eden Türk vatandaşları da bu durumdan etkilenmektedir (ÖB Ankara 28 Aralık 2023, s. 29). Şubat 2022 tarihli polis raporlarına göre, sadece Ankara’da Hizmet hareketinin destekçisi olduğu iddia edilen 1.244 kişiye af çıkarılmış, şüphelilerin ifadelerine dayanılarak 19 bin 856 Hizmet hareketi üyesi daha tespit edilmiştir. Buna ek olarak, başkentteki polis, daha önce bilinmeyen toplam 4 bin 780 Hizmet hareketi üyesini bilgilere dayanarak tespit etti (AnA 17.2.2022).Sayının çokluğu nedeniyle burada sadece 2023’ün başından bu yana Hizmet hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik en kapsamlı operasyonlar örnek olarak verilmiştir [Not: Daha eskiye ait örnekler Türkiye ile ilgili eski ülke bilgilerinde bulunabilir]: Ekim 2022’deki en büyük operasyonlardan birinde hizmet hareketi üyesi olduğu iddia edilen en az 660 kişi tutuklandıktan sonra (DS 18. 10.2022), çoğu Gülen destekçileri tarafından yurtdışından gönderilen paraları topladığından veya dağıttığından şüphelenilen (Ahval 18.10.2022; bkz. DS 18.10.2022), Hizmet hareketi üyesi veya destekçisi olduğu iddia edilen kişilerin tutuklanması 2023 yılında da devam etmiştir.Polis, 30 Ocak 2023 tarihinde Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle on kişiyi tutuklamıştır (BAMF 6.2.2023, s. 11). Ertesi gün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, daha önce Hizmet Hareketi üniversitelerinde çalışmış olan 35 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polisin 32 ilde düzenlediği operasyonlarda 27 kişi tutuklandı (BAMF 6.2.2023a, s. 11; bkz. HDN 1.2.2023). Mart 2023 ortasında, aralarında öğretmenler, iş adamları, muvazzaf ve ihraç edilmiş subaylar ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 58 kişi Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklanmıştır (SCF 17.3.2023). Sadece birkaç gün sonra, İzmir’de düzenlenen ve İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla illerinde de gerçekleştirilen bir operasyonda, Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin ailelerine yardım ettikleri gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında polis 57 şüphelinin evine baskın düzenlemiş, 47’sini gözaltına almış ve birikimlerine, mücevherlerine, cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el koymuştur (SCF 20.3.2023; bkz. AnA 19.3.2023). Nisan sonu ile Mayıs 2023 başı arasında, aralarında öğretmen, öğrenci ve iş adamlarının da bulunduğu 30’dan fazla kişi, Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle İstanbul, Ankara ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çıkarılan yakalama kararlarına dayanılarak tutuklanmıştır (SCF 5.5.2023).Göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sadece Haziran 2023’te Hizmet hareketine yönelik 513 operasyonda 748 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 130’unun tutuklandığını açıkladı (Sözcü 6.7.2023; bkz. TM 7.7.2023). 7 Ekim 2023 tarihinde, çoğunluğu asker ve polis teşkilatında olmak üzere Hizmet hareketi gönüllüsü olduğu iddia edilen 132 kişi tutuklanmış (BNN 7 Ekim 2023), ardından Kasım 2023’ün ilk haftasında Ankara’da polis tarafından aralarında Hizmet hareketinin üst düzey liderlerinin de bulunduğu iddia edilen 30 şüpheli daha tutuklanmıştır (İLKHA 7 Kasım 2023). İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023’ün bitiminden kısa bir süre önce, Hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 445 aktif polis memurunun açığa alındığını ve daha fazla soruşturma başlatıldığını duyurdu (HDN 30 Aralık 2023). 2024 yılı Ocak ayı ortasında Hizmet hareketinden 18 şüphelinin tutuklanmasıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Organize Suçlar Bürosu, şüphelileri “emniyetin mahrem imamı”, “özel imam”, “lise müdürü” ve “önemli bölge muhasebecisi” olarak hareket etmekle suçladı (DS 16.1.2024a).Hizmet Hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişilerin avukatları, kendilerinin de Hizmet hareketiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilmesi riskiyle karşı karşıyadır (MBZ 18.3.2021, s. 40f.). Eylül 2020’de 47 avukat, hukuki tavsiyeleri yoluyla Hizmet hareketi üyelerini destekledikleri iddiasıyla tutuklanmıştır (AlMon 16.9.2020; bkz. ICJ 14.9.2020) [ayrıca bkz. bölüm: Hukukun üstünlüğü / Yargı].Bağlılığı ya da üyeliği belirleyen kriterler oldukça muğlak. Türk makamları ve mahkemeleri, insanları yalnızca Hizmet hareketinin aktif üyeleri olmaları (veya olmuş olmaları) halinde değil, aynı zamanda, örneğin, hareketin üyeleriyle yalnızca kişisel ilişkilerini sürdürmeleri, hareket tarafından yönetilen bir okula gitmiş olmaları veya Gülen’in yazılarına sahip olmaları halinde de terörist olarak sınıflandırmaktadır (AA 24 Ağustos 2020, s. 9; bkz. Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, s. 10f.). 3 Eylül 2016 gibi erken bir tarihte, günlük Milliyet gazetesi, devlet görevlerinden ihraç ve cezai kovuşturma için bir kılavuz görevi gören, kapsamlı olmayan bir “on altı kriter listesi” yayınladı. Listede yer alan kriterleri çeşitli derecelerde yerine getiren kişiler resmi prosedürlere tabi tutulmakta ve “terörist” olarak damgalanmakta, ardından da tutuklanmakta veya hapsedilmektedir. Hükümete göre, böyle bir liste hazırlamanın amacı “suçluyu masumdan ayırmak” (JWF 1 Ocak 2019, s. 10). Kural olarak, aşağıdaki kriterlerden birinin varlığı, şüpheli bir Gülenist olarak cezai kovuşturma başlatmak için yeterlidir: Şifreli haberleşme uygulaması “ByLock” kullanımı; 25 Aralık 2013’ten sonra (2016’da kapatılana kadar) Bank Asya’ya veya “paralel yapı” olarak adlandırılan diğer finans kuruluşlarına para yatırmak; Cihan Haber Ajansı veya Zaman gazetesi aboneliği; Hizmet Hareketi yapılanmasıyla ilişkili hayır kurumlarına bağış yapmak (AA 28.7.2022, s. 7; bkz. MBZ 2.3.2022, s. 38, JWF 1.1.2019, s. 11, State-watch/Turkut/Yıldız 11.2021, s. 10f.), örneğin ülkenin bir zamanlar en büyük yardım kuruluşu olan “Kimse Yok Mu” (JWF 1.1.2019, s.11 ); kişinin kendi çocuklarının Hizmet hareketiyle ilişkili okullara devam etmesi; iş ilişkileri ve Hizmet hareketinin dini toplantılarına katılım da dahil olmak üzere Gülen ile ilişkili gruplarla/kuruluşlarla/şirketlerle temaslar (AA 28.7.2022, s. 7; bkz. JWF 1.1.2019, s.11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, s. 10f.). Diğer kriterler arasında sosyal medyada Hizmet hareketine destek, Hizmet hareketi web sitelerine tekrarlanan ziyaretler ve güvenilir tanık ifadeleri, üçüncü tarafların itirafları veya sadece ihbarların bir sonucu olarak adlandırılmak yer almaktadır (JWF 1.1.2019, s. 11, Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021, s. 10f.). Mahkûmiyet için genellikle bu belirtilerden birkaçının bir arada bulunması gerekirken, Yargıtay silahlı terör örgütü üyeliği için kişinin örgüte belirli bir derecede bağlılığının kanıtlanması gerektiğini belirtmiştir (AA 28.7.2022, s. 7).Mayıs 2019’da Yargıtay, bir sanığın ne gazete aboneliğinin (SCF 6.8.2019) ne de çocuğunun Hizmet okuluna kaydolmasının mahkûmiyet için yeterli olmadığına karar vermiştir (AA 28.7.2022, s. 7; bkz. SCF 6.8.2019).Türk makamlarının Hizmet Hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişileri yargılayıp yargılamama kararı oldukça keyfi görünmektedir (MBZ 2.3.2022, s. 39). Ilımlı yargıçlar “pasif” ve “aktif” Hizmet hareketi üyeleri arasında ayrım yapma eğilimindeyken, sertlik yanlıları Hizmet hareketine destek veya üyelik iddiası kriterleri konusunda hiçbir ayrım yapmamaktadır. Sonuç olarak, ceza yargılamasının sonucu, özellikle cezanın ağırlığı bakımından keyfi olmaktadır (MBZ 18.3.2021, s. 41). Bu öngörülemezlik kısmen yetkililerin ne objektif kriterler kullanmasından ne de bunları tutarlı bir şekilde uygulamasından kaynaklanmaktadır (MBZ 2.3.2022, s. 39). Muhalif siyasetçiler, insan hakları aktivistleri ve solcu sendika üyeleri gibi Hizmet Hareketi gönüllüsü olmayan kişiler bile Hizmet hareketiyle bağlantılı olmakla suçlanmıştır (MBZ 31.8.2023, s.43).Üst düzey Hizmet Hareketi üyelerinin akrabaları özellikle yetkililerin dikkatini çekme riski altındadır (MBZ 2.3.2022, s. 41). Örneğin, 2021 yılında MİT tarafından Kenya’dan Türkiye’ye getirilen Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in yanı sıra, Fethullah Gülen’in yeğeni Asiye Gülen ve eşi de Haziran 2023’te İstanbul’da tutuklanmıştır (MBZ 31.8.2023, s.45). Temmuz 2023 ortasında ise İstanbul polisi ve MİT gizli servisi, Fethullah Gülen’in yetkililer tarafından aranan bir diğer yeğeni Selman Gülen’i, eşi Nur Gülen’i ve ailesini tutuklamıştır (DS 14 Temmuz 2023). Bununla birlikte, akrabaları Türk makamlarıyla herhangi bir sorun yaşamadan kendi saflarında bir Gülen destekçisi olan birkaç aile vakası da vardı (MBZ 2.3.2022, s. 41).Hizmet Hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişileri tespit etmek için kolluk kuvvetleri, şüphelileri 78 ana ve 253 ikincil kritere göre belirleyen ve “F…metre” olarak adlandırılan bir izleme yazılımı kullanmaktadır (TM 5.3.2021). Bu kriterler dört kategoride toplanmaktadır: doğrudan fişlenen kişinin özel hayatının temel alanıyla ilgili olanlar; kişinin mesleki hayatıyla ilgili olanlar (öğrencilik döneminden itibaren); fişlenen kişinin sosyal çevresi ve aidiyetiyle ilgili olanlar; fişlenen kişinin akrabalarıyla ilgili olanlar (Statewatch/Turkut/Yıldız 11.2021).Hizmet hareketi üyesi olmak sosyal bir damga olarak görülmekte, bu nedenle birçok vatandaş bu kişilerden uzak durmakta ve Hizmet Hareketi üyelerinin sosyal çevresindeki tanıdıklar iletişimi kesmektedir (MBZ 31.8.2023, s. 44f.). Bu tutum her zaman nefret ve tiksintiye dayanmamakta, Hizmet hareketinden kişilerle ilişkilendirilmeleri halinde kovuşturmaya uğrama korkusundan kaynaklanan bir kendini koruma biçimidir (MBZ 2.3.2022, s. 41).23 Kasım 2021 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında Yargıtay ve Danıştay [Yüksek İdare Mahkemesi] üyelerinin de bulunduğu, kamu görevinden ihraç edilen ve Hizmet hareketine mensup oldukları şüphesiyle tutuklanan 427 Türk hâkim ve savcı hakkında bir karar verdi. AİHM kararına göre, bu kişilerin tutuklanması keyfi ve dolayısıyla hukuka aykırıdır. Bu nedenle Türkiye’nin kişi başına 5 bin Euro tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Yargılamadaki ana mesele, söz konusu yargı mensuplarının gözaltında tutulup tutulamayacağıydı; zira Türk hukuku, Türk hükümetinin ileri sürdüğü doğrudan bir suçun işlenmesi durumu haricinde, yargı mensupları için buna izin vermemektedir. AİHM bu gerekçeyi saçma bularak reddetmiştir, zira bir örgüte üye olmak “suçüstü” suçu olamaz (BAMF 6.12.2021, s. 14). Eylül 2022’nin başında AİHM, 2016’daki başarısız darbenin ardından 230 hâkim ve savcının tutuklu yargılanmasının hukuka aykırı olduğuna ve Türkiye’nin başvuranların her birine 5 bin euro tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Şikâyetçilerin 209’unun davasında, yargılama öncesi tutukluluk yasal olarak öngörülen bir prosedürde gerçekleşmemişken, kalan 21 davacının davasında, şüpheli olgular yargılama öncesi tutukluluğun uygulanması için gerekçe teşkil etmemiştir (TM 6.9.2022).21 Haziran 2022 tarihinde, Türkiye’deki başarısız darbeden altı yıl sonra, Yargıtay darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 71 eski askeri öğrenci hakkında beraat kararı vermiştir (Spiegel 23 Haziran 2022; bkz. Bianet 22 Haziran 2022).ByLock, şifreli ve güvenli iletişim için kullanılan bir cep telefonu uygulamasıdır. Eylül 2017’de Yargıtay, ByLock bulundurmanın Hizmet hareketi üyeliğini kanıtlamak için yeterli bir delil olduğuna karar verdi. Ancak, ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklanan birkaç kişi, Aralık 2017’de yüzlerce kişinin haksız yere mobil uygulamayı kullanmakla suçlandığının kanıtlanmasının ardından serbest bırakılmıştır (EC 17.4.2018, s.8). Ancak, Haziran 2020’de Anayasa Mahkemesi bir temyiz başvurusunda ByLock kullanımının Hizmet hareketi üyeliği için yeterli kanıt olduğuna karar verdi (Ahval 27.6.2020). 2021 yılında Yargıtay, ByLock kriterinin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemiştir. Bu kriter, şüphelilere karşı yalnızca uygulamayı başkasının değil kendilerinin kullandığına dair kesin kanıtlar olması halinde kullanılabilecektir. Bununla birlikte, alt derece mahkemeleri bu kılavuza vaka bazında bağlı kalmamıştır. Sonuç olarak, Hizmet hareketine mensup olmaktan suçlu bulunan çok sayıda kişi hakkında verilen kararlar daha sonra ya Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmuştur (MBZ 31.8.2023, s. 23).İçişleri Bakanlığına göre, 99 bin 300’den fazla ByLock kullanıcısı terörizmle suçlanmıştır (Kasım 2021 itibarıyla) (SCF 22/11/2021). Resmi rakamlara göre, Kasım 2022 itibarıyla 101.198 ByLock kullanıcısından 96.856’sının kimliği tespit edilmiş olup, 4 bin 342 kişi hakkında ise soruşturma devam etmektedir. Yetkililere göre ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kuran Hizmet hareketi üyesi olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik 1.745 operasyonda 24 bin 676 kişi tutuklanmıştır. Bunlardan yaklaşık 8 bin 851’i tutuklanırken, 9 bin 163 kişi daha hafif bir ceza almak için yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmiştir (DS 20.11.2022). ByLock kullanımına dayalı tutuklamalar 2023 yılında da gerçekleşmiştir.Ocak 2023’te yetkililer, ByLock kullandıkları iddia edilen ve aralarında öğretmen, hemşire ve polis memurlarının da bulunduğu 34 kişinin tutuklanmasına karar verdi (SCF 10.1.2023). Haziran 2023’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullanıcısı olan, Bank Asya’da hesabı bulunan ve arama kayıtları bulunan 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi (Cumhuriyet 9.6.2023).Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Ekim 2019’da ByLock kullanımının ifade özgürlüğü hakkı kapsamına girdiğini belirten bir açıklama yayınladı. Türk makamları ByLock kullanımının nasıl suç teşkil ettiğini açıkça açıklamadığı sürece, ByLock kullanımına dayalı tutuklamalar keyfi olacaktır (TM 15/10/2019; bkz. UNHRC 18/9/2019). Çalışma Grubu ayrıca, aynı modeli izleyen davalarla ilgili önceki açıklamalarında görüşlerinin Türk makamları tarafından dikkate alınmamış olmasından üzüntü duymuştur (UNHRC 18 Eylül 2019).20 Temmuz 2021 tarihinde AİHM, söz konusu eski polis memuru Tekin Akgün’ün 2016 yılından beri Hizmet hareketine üye olmak suçundan haksız yere tutuklu bulunduğuna, çünkü tutuklamanın yalnızca ByLock kullanımına dayandığına hükmetmiştir. AİHM kararına göre, Türk mahkemesi ByLock hakkında, bu mesajlaşma uygulamasının yalnızca Hizmet hareketi üyeleri tarafından iç iletişim amacıyla kullanıldığı sonucuna varmak için yeterli bilgiye sahip değildi. Başka herhangi bir kanıt veya bilginin yokluğunda, yalnızca başvuranın ByLock kullanıcısı olduğunu belirten söz konusu belge, başvuranın ByLock’u iddia edilen suçlara yol açabilecek şekilde kullandığına dair makul bir şüphenin bulunduğunu tek başına gösteremez. Bu nedenle AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5 § 1 maddesinin (özgürlük ve güvenlik hakkı), 5 § 3 maddesinin (makul bir süre içinde yargılanma veya yargılanıncaya kadar serbest bırakılma hakkı) ve 5 § 4 maddesinin (tutukluluğun yasallığı hakkında hızlı bir şekilde karar verme hakkı) ihlal edildiğine karar vermiştir (AİHM 20.7.2021, s. 1). AİHM’in 20 Temmuz 2021 tarihinde eski bir polis memurunun davasında verdiği bu karara rağmen, ByLock uygulamasının indirilmesi ve kullanılması, Türk makamlarının bireyleri Gülenci olarak sınıflandırması ve muamele etmesi için bir kriter olmaya devam etmiştir (MBZ 2.3.2022, s. 37).Hizmet Hareketi destekçileri tarafından yönetilen ve desteklenen Bank Asya, başarısız darbe girişiminin ardından artan bir baskı altına girmiş ve 22 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tam devlet yönetimi altına alınmıştır. Bankanın faaliyet izni 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca tamamen iptal edildi. O tarihten bu yana hesap açmak artık mümkün değildir. 22 Temmuz 2016 tarihine kadar Bank Asya’da hesabı olanlar, Gülen’e yakın yetkililerin yanı sıra çoğunlukla iş adamları ve bazı özel şahıslardı. Pek çok davada, Bank Asya’da hesap sahibi olmak, Hizmet hareketi üyeliğiyle suçlanmak için yeterliydi. Ancak, daha fazla kanıt bulunamadığı için birçok sanık mahkum edilmedi. Bununla birlikte, 25 Aralık 2013’ten sonra Bank Asya’ya para yatırmak, devlet memurlarının kamu hizmetinden uzaklaştırılmasına yol açabiliyordu (ÖB Ankara 28.12.2023, s. 29).2018 yılında Yargıtay, Fethullah Gülen’in 2014 yılı başlarında yaptığı başvurunun ardından Bank Asya’ya para yatıranların Hizmet hareketinin destekçileri ve yararlanıcıları olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir (DS 11.2.2018).Hizmet hareketi bir zamanlar dünya çapında okullar işletiyordu (BBC 21 Temmuz 2016). Okulların kapatılması Hizmet hareketi için büyük zorluklar yaratmaktadır çünkü bu okullar finansman ve yeni takipçilerin kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk devletinin erişimini engellemek için birçok okul artık kendilerini Türk kurumları olarak değil, yerel kurumlar olarak ilan etti. Türkiye, siyasi baskı ve ekonomik teşviklerin bir karışımı yoluyla, ev sahibi ülkeleri Hizmet okullarını, yurtlarını ve üniversitelerini Maarif Vakfı’na devretmeye (NZZ 14.2.2020) veya ilgili ülkelerle ikili anlaşmalar yapmaya veya bunları başka sahiplere devretmeye ikna etmeye çalıştı (SCF 5.2.2019; bkz. DS 30.7.2018). Vakıf yönetimine göre, en son Şubat 2023’te Orta Afrika Cumhuriyeti’nde olmak üzere Mart 2021’e kadar 44 ülkede 216 Hizmet okulu devralınmıştır (TM 14.2.2023). Türk hükümetinin Hizmet okullarını kapatmaya yönelik müdahaleleri başarılı olmadığında, Maarif Vakfı aracılığıyla kendi okullarını açmaya çalışmaktadır (NZZ 14.2.2020). Maarif Vakfı, Aralık 2022 itibarıyla 429 okul işlettiğini; 49 ülkede 50.000 öğrenci olduğunu bildirmiştir. (DS 21.12.2022).Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da dünya çapında gizli istihbarat operasyonlarında aktif olarak yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı da yurtdışındaki Türkler arasında hükümeti eleştirenlerin izini sürmektedir. Son olarak, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi devlet tarafından finanse edilen özel düşünce kuruluşları ve örgütler hükümeti eleştirenler hakkında bilgi toplamaktadır [not: sadece Hizmet Hareketi üyeleri hakkında değil] (AST 1.9.2020).