Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'da okullar, mağazalar, iş yerleri açılacak ama... /02 Şubat 2021 15:32

Avusturya'da okullar, mağazalar, iş yerleri açılacak ama...

Avusturya’da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 26 Aralık’ta kapatılan okul, iş yeri, alışveriş ve kişisel bakım merkezlerinin 8 Şubat’tan itibaren yeniden açılacağı duyuruldu.

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Başbakan  Sebastian Kurz, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, salgın hastalık nedeniyle uygulanan karantina koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karantinanın, salgınla mücadelede olumlu etkileri olduğunu belirten Kurz, Kovid-19 vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını, ancak mutasyona uğramış virüs türünde ise yayılmanın sürdüğüne dikkati çekti. Federal yönetim ve eyalet başkanlarının halihazırda uygulanan karantina şartlarının hafifletilmesi hususunda fikir birliği sağlandığını ifade eden Kurz, 8 Şubat’ta sona erecek yarıyıl tatili sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi. Kurz, ilkokulda tam kapasiteyle eğitim verileceğini, ortaokul ve liselerde ise sınıfların iki gruba ayrılacağını, haftanın ilk iki günü bir grubun son 3 gününde ise ikinci grubun eğitim göreceğini ifade etti.
Okullarda öğrencilere hızlı test yapılacağını belirten Kurz, ilk ders öncesi çocukların testten geçirileceğini, böylelikle sınıflarda bulaşma riskinin azaltılacağını dile getirdi. Kurz, “8 Şubat’tan itibaren iş yerleri, müzeler ve hayvanat bahçeleri yeniden açılacak. Özellikle alışveriş merkezlerinde FPP2 maske kullanma zorunluluğu hayata geçirilecek” dedi.

KUAFÖRLERDE ‘GİRİŞ TESTİ’ UYGULAMASI
Mağazalarda 20 metrekareye bir kişi denk gelecek şekilde hizmet verileceğini belirten Kurz, yine aynı tarihte kişisel bakım merkezlerinin de hizmete gireceğini ancak buralarda ‘giriş testi’ adı altında yeni bir uygulamaya gidileceğini söyledi. Kurz, kuaför gibi kişisel bakım merkezlerine gidecek kişilerin en son 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı test sonucunu girişte göstermeleri gerektiğini kaydederek, eyaletlerde ücretsiz test yaptırma olanaklarının bulunduğu ifade etti. Yeni düzenleme kapsamında iki ailenin görüşmesine izin verileceğini aktaran Kurz, dışarı çıkma sınırlamasının da 20.00-06.00 saatleri arasında olacağını kaydetti.
Başbakan Kurz, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine işaret ederek, bu hususta tavizsiz hareket edeceklerini, bu nedenle önlemlere uymayanlara yönelik cezaların ciddi oranda artırılacağı, mutasyona uğramış farklı virüs türlerinin ülkeye girişini engellemek için de sınırlardaki kontrollerin sıkılaştırılacağını sözlerine ekledi.
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