Aylar sonra hastaneden ilk fotoğraf

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3 ay önce şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Özel hastanede tedavisi devam ederken durumu kötüleşen Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan beri Korona tedavisi görüyordu.
7 Eylül’de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti. Böcek önce rahatça hareket etmeye, akabinde gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.