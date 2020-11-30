Samanyolu Haber /Gündem / Aylar sonra hastaneden ilk fotoğraf /30 Kasım 2020 15:11

Aylar sonra hastaneden ilk fotoğraf

17 Ağustos'tan beri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aylar sonra ilk kez hastane odasında objektife poz verdi.

SHABER3.COM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3 ay önce şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 

Özel hastanede tedavisi devam ederken durumu kötüleşen Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan beri Korona tedavisi görüyordu.

7 Eylül’de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti. Böcek önce rahatça hareket etmeye, akabinde gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.
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