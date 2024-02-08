Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı veda ederken konuştu: 'AYM kararlarına uyulması zorunluluktur' /08 Şubat 2024 16:39

AYM Başkanı veda ederken konuştu: 'AYM kararlarına uyulması zorunluluktur'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, görevi bırakmadan önce yaptığı veda konuşmasında uygulanmayan AYM kararlarını gündeme getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende konuşan Arslan, "Bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur" dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, iki kez 'hak ihlali' kararı verilmesine rağmen Yargıtay tarafından yok sayılan 'Can Atalay' kararı sonrası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoan'ın katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında AYM kararlarına uyulmasının Anayasal zorunluluk olduğunun altını çizen Arslan,"Görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini ve temeli yoktur"  ifadelerini kullandı. 

"KARARLARA UYULMAMASININ HİÇBİR ANAYASAL ZEMİNİ VE TEMELİ YOKTUR"
Arslan, konuşmasında şunları söyledi: 

"Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle  Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini ve temeli yoktur" 

"BEĞENMESEK DE ZORUNLULUKTUR"
Anayasa Mahkemesi kararlarına katılınmasa da uyulmasının zorunlu olduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

YARGITAY BAŞKANI TÖRENE KATILMADI
Öte yandan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin törenine katılmaması dikkat çekti. Gazeteci Alican Uludağ, Akarca'nın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga ve beraberindeki heyeti kabul ettiği gerekçesiyle törene katılmadığını aktardı. 
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