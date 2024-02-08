Merkez Bankası Bakan yardımcısından Erdoğan'ın ekonomi modeline gönderme

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, ‘kopan bağlantıları yedi aydır ihdas ettiklerini’ söylediği ‘yüksek tansiyon’lu konuşmasıyla enflasyon raporu toplantısına damga vurdu.





Bugün 2024’ün ilk enflasyon bilgilendirme toplantısında konuşan MB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun mayısta yüzde 73’le zirveye varacağını yıl sonunda da yüzde 36’ya ineceğini öngördüklerini söyledi.





TÜİK’e göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 64,86. ENAG’a göreyse yüzde 129,11.





‘Çok zor değil imkânsıza yakın’

Toplantıda konuşan Akçay, yüzde 36’lık enflasyon hedefinin neden değiştirilmediğini şöyle açıkladı:





“Duyuyorum böyle şeyleri, ’38-39 yapsalar daha anlamlı olur’ falan. Yine hatırlatayım size. Şu an içinde bulunduğumuz ‘setting’de ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki (bağı) kopmuş, politika faizi enflasyon linki kopmuş, faiz kur linki kopmuş… Biz yedi aydır bu kopan linkleri ihdas ediyoruz.





Bu linkler tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan da 36’dan 38’e çıkma çok zor. Modelleme iyi bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkânsıza yakın.





Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle linklerin yeniden kurulmasıyla modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz.





‘Yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz’

Yüzde 36 hedefi evet iddialı ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyonu aşağı indirmekte/düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikatten feragat etme niyetimiz yok.





Bu hedefin ulaşılamaz olduğunu noktasını gördüğümüzde temel kriter; yıllık enflasyon aşağı geliyor ama aylık enflasyon ana eğiliminde düzelme durmuş. Bizim için alarm. Yıllığın aşağıya geliyor olması önemli değil. Gözlemlediğimiz göstergede gerekli iyileşmeyi görmüyorsak bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Nereye baktığımız yakından takip edilmeli.”





Ne olmuştu?

İktidarın “Faiz sonuç enflasyon sebep” diyerek genel kabul görmüş ekonomi politikalarının tersine bir politika izlemesi sonrası son iki yılda enflasyon rekor seviyelere ulaşmıştı.





28 Mayıs’ta bir kez daha seçim kazanan Erdoğan hükümeti, ‘Türkiye ekonomi modeli’nden vazgeçip pusulayı tersine çevirmiş ve Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye’nin, Hafize Gaye Erkan’ı da Merkez Bankası’nın başına getirmişti.





Şimşek’in ‘rasyonel politikalara geçildiğini’ açıklaması ardından Merkez Bankası yüzde 8,5 olan faizi sekiz ayda yüzde yüzde 45’e çıkardı.





Bu sürede ekonominin döviz ihtiyacının giderilmesi için Şimşek ve Erkan yüzünü Batı ile Körfez’e çevirmiş, birçok kuruluş ve yatırımcılarla görüşmüşlerdi.