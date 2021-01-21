Ayrılık sonrası İngiltere'den AB'ye ilk şok

İngiltere hükûmeti, Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Joao Vale de Almeida ve ekibine, bu kurumun bir ulus devlet olmadığı gerekçesiyle ülkelerin elçilerine verdiği diplomatik statü ve ayrıcalıkların aynısını vermeyeceğini iletti.







AB'de 46 yıl üye olarak kalan ve 31 Aralık 2020'de Brüksel ile yollarını ayıran İngiltere'nin kararı taraflar arasında tartışmaya neden oldu.





AB'nin dünya çapında, ev sahibi ülkeler tarafından verilen tam diplomatik statüye sahip 143 delegasyonu bulunuyor.





"SERSEMLİK VE İKİYÜZLÜLÜK"





BBC'nin haberine göre ise, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a konuyla ilgili önerilerinin anlaşma için makul bir temel oluşturmadığını söylediği bir mektup gönderdi.





Borrell, mektupta "Sunulan düzenlemeler AB'nin özel karakterini yansıtmıyor. AB ile İngiltere arasında önemli bir üçüncü ülke (üye olmayan) olarak gelecekteki ilişkilere cevap vermiyor." şeklinde yazdı.





Habere göre, AB kaynakları, İngiltere'yi "sersemlik ve ikiyüzlülükle" suçladı.





Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'nın "AB'nin Birleşik Krallık delegasyonu için uzun vadeli düzenlemeler konusunda AB ile angajman devam ediyor." dediği de aktarıldı.





İngiltere, Brexit öncesi dönemde AB elçilerine tam diplomatik statü vermeyi kabul ediyordu.