Samanyolu Haber /Gündem / "Az yesek ne olur, çok yesek neye yarar" /12 Nisan 2022 14:41

"Az yesek ne olur, çok yesek neye yarar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomik kriz tepkilerine “Vatan olmadıktan sonra az yesek ne olur? Çok yesek neye yarar? Vatan namustur. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır” diye konuştu.

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Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, yine Millet İttifakı’nı hedef aldı. Bahçeli, muhalefetin Cemal Kaşıkçı davası hakkındaki eleştirilerine değindi. Bahçeli eleştirilere, “Kaşıkçı davasını kasten çarpıtan, Türkiye’nin 3-5 kuruşa davasını sattığını iddia edenler zillettedir” dedi.

Et ve Süt Kurumu’na giden Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bahçeli, “Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu zorbadır. Türkiye zillete düşmeyecek, zilletin belini sandıkta millet kıracaktır. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır. Türkiye Cumhur İttifakı ile güçlenecektir.” dedi.

“ZAMLAR GELİP GEÇİCİDİR”
Ekonomik krize değinen Bahçeli, “Haksızlıklar elbet telafi edilir. Ekonomik sıkıntı varsa inanç birliği, güç birliği yapar hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere çıkarılır. Geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak zorundayız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçicidir. Müslüman’a karamsarlık haramdır.” ifadelerini kullandı.

“ÇÜRÜK ADAYINIZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?”
Millet İttifakı’na yüklenen Bahçeli, “Türkiye’nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunları Türk milletinin ekmeğine, emeğine hasıl olmuş meymenetsizlerdir. Dangıl dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir. Aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim” diye konuştu.
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