Azerbaycan: 40 Ermenistan askeri topraklarımıza girdi

Bakanlık açıklamasında, bu askerlerin sınırı akşam saatlerinde geçtiği ve çekilmeye zorlandığı belirtildi.Olaya ilişkin Ermenistan tarafından açıklama yapılmadı.







Azerbaycan geçtiğimiz hafta Ermenistan güçlerinin Azeri mevzilerine ateş açtığını duyurmuş, Erivan bu suçlamayı reddetmişti. Azerbaycan, sınırı geçen altı Ermenistan askerini de esir almıştı.





İki ülke arasında geçen yıl altı hafta süren Dağlık Karabağ savaşında Rusya tarafından sağlanan ateşkes devam ederken, bu ayın başında Ermenistan'da Azerbaycan'ı sınır bölgelerine asker göndermekle suçlamıştı. Erivan hafta başında da Bakü'yü sınır ötesinden Ermenistan mevzilerine ateş açmakla suçlamış ve bir askerin öldüğünü duyurmuştu. Azerbaycan ise bu suçlamayı reddetmişti.



