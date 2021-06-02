Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan: 40 Ermenistan askeri topraklarımıza girdi /02 Haziran 2021 20:55

Azerbaycan: 40 Ermenistan askeri topraklarımıza girdi

Azerbaycan: Dün akşam 40 Ermenistan askeri topraklarımıza girdi. Geri çekilmek zorunda kaldılar.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Haziran'da (dün) yaklaşık 40 Ermenistan askerinin topraklarına girdiğini açıkladı.

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Bakanlık açıklamasında, bu askerlerin sınırı akşam saatlerinde geçtiği ve çekilmeye zorlandığı belirtildi.Olaya ilişkin Ermenistan tarafından açıklama yapılmadı.

Azerbaycan geçtiğimiz hafta Ermenistan güçlerinin Azeri mevzilerine ateş açtığını duyurmuş, Erivan bu suçlamayı reddetmişti. Azerbaycan, sınırı geçen altı Ermenistan askerini de esir almıştı.

İki ülke arasında geçen yıl altı hafta süren Dağlık Karabağ savaşında Rusya tarafından sağlanan ateşkes devam ederken, bu ayın başında Ermenistan'da Azerbaycan'ı sınır bölgelerine asker göndermekle suçlamıştı. Erivan hafta başında da Bakü'yü sınır ötesinden Ermenistan mevzilerine ateş açmakla suçlamış ve bir askerin öldüğünü duyurmuştu. Azerbaycan ise bu suçlamayı reddetmişti.

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