Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan'dan Türk şirketlere çağrı /13 Ocak 2021 20:55

Azerbaycan'dan Türk şirketlere çağrı

Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ çatışmasından toprak kazancıyla çıkan Azerbaycan, Türk şirketlere 'kurtarılan toprakları yeniden inşa' etmeye çağırdı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramova, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" dedi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Azeri Bakan Bayramova ortak bir basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımızın birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kureyşi de, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü iş birliğini yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdiklerini kaydetti ve üç ülke arasında güven tesis edildiğine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen temaslarda, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu ifade etti.

Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." dedi.
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