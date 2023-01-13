Samanyolu Haber /Gündem / Babacan adaylık istiyor: "Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim" /13 Ocak 2023 14:57

Babacan adaylık istiyor: "Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme ihtimalini değerlendirdi. Babacan, "Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim" dedi.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın Altılı Masa'nın çalışmaları ve adaylık tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Altılı Masa’nın 11. toplantısıyla ilgili konuşan Ali Babacan, adayın belirlenmesiyle ilgili olarak “Önce anayasa değişiklik paketini tamamlayacağız, ortak politikalar metnini oluşturacağız ve geçiş sürecinin yol haritasını belirleyeceğiz. Bu bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda genelde adayların kimlikleri ve geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımıza karar verdikten sonra, ülkenin sorunlarını çözmek için neler yapılacağıyla ilgili konuları bitirip ortaya koymadan, adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor. Bunlar oluşturulmadan ortak adayı belirlemeyeceğimizi söylemiştik, bu sıralamada devam ediyoruz. Toplumda adayımızın tartıştığını görüyoruz, vatandaşlarımızın eğilimlerini değerlendireceğiz. Vatandaşların bu konuda tabii ki çok büyük merakı var. Ben bunu da çok sıhhatli buluyorum” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ MASADAN OLMASI"
Babacan, kendisinin olası adaylığıyla ilgili ise şöyle dedi:

"Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu, çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan adaylık istiyor: "Hem rahat seçilirim hem de en... Sonraki Haber >>

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:08