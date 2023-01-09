Babacan: Cumhurbaşkanı adayı 6 liderin dışında da olabilir

Ali Babacan, bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 22’nci eylem planı olan ‘Eğitim Eylem Planı’nın açıkladı.







Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Babacan, "Şu anda biliyorsunuz, bizim Altılı Masa olarak geldiğimiz nokta, ortak bir aday konusunda artık istişare sürecini başlatmak. İlk defa, geçen hafta perşembe günü yaptığımız toplantıda ortak adayımızla ilgili istişarelerimizi yapma kararı aldık. Biz, DEVA Partisi olarak açık fikirlilikle bu konuya yaklaşıyoruz. Teorik olarak aday, altı genel başkandan birisi de olabilir, bu isimler dışında da birisi olabilir. Her parti ne düşünüyorsa, ne öneriyorsa çalışsın, masaya getirsin, konuşalım diyoruz. Biz, kendi iç istişare sürecimizi de başlatmış durumdayız biliyorsunuz. Yaklaşık 10 gün önce genel merkez kurullarımızda da daha sonra teşkilatımızla da belli metodoloji içerisinde çok sistematik bir şekilde bu istişare sürecini başlattık. Kendi istişare sürecimizi tamamladıktan sonra dış istişare sürecimize başlayacağız" dedi.





HDP AÇIKLAMASI

"HDP ile diyaloğu olan siyasi partiler var" diyen Babacan, "Bizim de HDP ile diyaloğumuz var. Dolayısıyla bu diyalog çerçevesinde bugüne kadar gündeme gelen bir konu olmadı bu ama bundan sonraki süreçte gündeme gelmeyecek anlamına gelmez. Bizim, sadece HDP anlamında bunu söylemiyorum, iktidar partileri de dahil olmak üzere bizim ilan edeceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayımıza hem iktidar tarafından hem tabii ki Altılı Masa’dan ve diğer partilerden de destek almayı çok arzu ederiz. İsteriz ki gerçekten Türkiye’nin geniş kesimlerince desteklenen bir cumhurbaşkanı adayı olsun. Göreceksiniz, iktidar tarafından dahi bizim adayımıza destek olacaktır" ifadelerini kullandı.





"6 NİSAN’DAN ÖNCE YAPILACAK SEÇİMLERİ DESTEKLERİZ"

Babacan, "Biz, seçimin bir an önce olmasını isteriz. Mümkünse 6 Nisan’dan önce olmasını isteriz. Zaten biliyorsunuz, Altılı Masa olarak şunu söyledik; ‘6 Nisan’dan önce seçim yaparsanız getirin bunu Meclis’e, biz destek veririz’ dedik. Ama ‘Yok, 6 Nisan’dan sonraya kalacaksa artık bu seçim tarihiyle oynamaya gerek yok, zamanında yapın’ dedik. Seçimin Meclis kararıyla olamayacağını gördüler. Son birkaç günlük açıklamalar buna işaret ediyor. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı’nın zaten imza yetkisi var’. Biz de dedik ki ‘Ha şunu bileydiniz.’ Atsın Cumhurbaşkanı imzayı, seçim kararını alsın, niye Meclis’le uğraşıyor? Çünkü içten içe biliyorlar ki aslında Anayasa’mıza göre Sayın Erdoğan’ın üçüncü bir kez aday olma hakkı yok. Ancak seçim kararını Meclis alırsa, Cumhurbaşkanı’nın 2’nci döneminde Meclis ülkeyi erken seçime götürürse o zaman 3’üncü kez aday olabiliyor. Dolayısıyla ümitleri ve hayalleri buydu" dedi.





"BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNDE ALTILI MASA ORTAK TUTUM ALMALI"

Başörtüsü teklifine de ilişkin konuşan Babacan, "Bizim DEVA Partisi olarak görüşümüz, mümkünse Altılı Masa’daki partilerin bu konuda ortak bir tutum almaları. Ortak tutumun biz kıymetli olacağını ve gerçekten sonuç alacağını düşünüyoruz. Biz, Altılı Masa’da buluşulacak mutabakata uyacağımıza baştan söyledik. Mutabakata uymak, bizim dışımızdaki beş parti bir noktada mutabık olduğu anda biz o mutabakatın içerisinde oluruz" diye konuştu.



