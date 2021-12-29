Babacan’dan Soylu’ya olay gönderme: Susurluk'un yüzde 1'i bile değil

Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “terör teftişi” başlatmasına tepki gösterdi. Babacan, “Bu işler bağımsız tarafsız yargı tarafından yürütülmesi gereken işler. Böyle bir iddia varsa dünya aleme ilan ederek, Twitter’da paylaşımlar yaparak böyle bir süreci başlatmak tamamen bir siyasi hamle” dedi.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi popülaritesini arttırma gayreti içinde olduğunu belirten Babacan, “Hukuki açıdan elle tutulur bir şey yok. Ne var? Kendi popülaritesini artırmak var. Sedat Peker sürecinden başlayan ciddi bir ‘algı sorunu’ var. Gerçekler yargının işi olduğu için ‘algı sorunu’ diyorum. Yargının da bugüne kadar bir şey yaptığını duymadık” yorumunda bulundu.







