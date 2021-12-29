Samanyolu Haber /Gündem / Babacan’dan Soylu’ya olay gönderme: Susurluk'un yüzde 1'i bile değil /29 Aralık 2021 16:01

Babacan’dan Soylu’ya olay gönderme: Susurluk'un yüzde 1'i bile değil

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör teftişi' başlatmasına ilişkin olarak açıklama yapan DEVA Partisi lideri Babacan, “Hukuki açıdan elle tutulur bir şey yok. İçişleri Bakanı’yla ilgili bir sürü iddia var” dedi. Süleyman Soylu’ya ilişkin iddiaları hatırlatan Babacan, “Susurluk Sedat Peker’in ortaya döktüğü konuların belki yüzde 1’i bile değildi ama o dönemde İçişleri Bakanı istifa etti" ifadelerini kullandı.

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Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “terör teftişi” başlatmasına tepki gösterdi. Babacan, “Bu işler bağımsız tarafsız yargı tarafından yürütülmesi gereken işler. Böyle bir iddia varsa dünya aleme ilan ederek, Twitter’da paylaşımlar yaparak böyle bir süreci başlatmak tamamen bir siyasi hamle” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi popülaritesini arttırma gayreti içinde olduğunu belirten Babacan, “Hukuki açıdan elle tutulur bir şey yok. Ne var? Kendi popülaritesini artırmak var. Sedat Peker sürecinden başlayan ciddi bir ‘algı sorunu’ var. Gerçekler yargının işi olduğu için ‘algı sorunu’ diyorum. Yargının da bugüne kadar bir şey yaptığını duymadık” yorumunda bulundu.


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