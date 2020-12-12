Babacan tarihi öne aldı

Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), 1'inci Olağan Kongresi 29 Aralık Salı günü Ankara'da toplanacak. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hafta içinde toplanacak kongreye sadece parti yöneticileri ve delegeler katılabilecek.







9 Mart 2020'de kurulan DEVA Partisi seçime girme yeterliliği sağlamak için örgütlenme safahatını tamamladı. Siyasi Partiler Kanunu gereği bir siyasi partinin seçime girebilmesi için 81 ilin en az yarısında örgütlenmesi ve seçimlerden en az 6 ay önce, seçilmiş delegelerle olağan büyük kongresi yapması gerekiyor.





ERKEN SEÇİM İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIK





Yaklaşık 2 ayda 43 il kongresini yaparak örgütlenme şartlarını sağlayan DEVA Partisi yılbaşından önce büyük kongre kararı aldı.





Partinin tüm illerde örgütlenmeyi beklemeyerek büyük kongre kararı almasının altında ise muhtemel bir erken seçime hazırlıksız yakalanmama hesabı yatıyor. DEVA Partisi, 1'inci Olağan Kongresi'ni yaptıktan sonra haziran ayı sonunda genel seçimlere girme yeterliliğini sağlamış olacak.





Genel Başkan Ali Babacan'ın tek aday olması beklenen 1'inci Olağan Büyük Kongre'de partinin 600 delegesi, 50 üyeli Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.





Koronavirüs salgını sebebiyle DEVA Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Gelecek Partisi gibi kongresini seyircisiz yapacak. Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı olduğu için kongre hafta içinde toplanacak.





Parti yönetimi, büyük kongrenin ardından başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere diğer illerde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürecek.





100 ÜYEDEN 32'Sİ AKP'DEN GELDİ





Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2-5 aralığında değişen DEVA Partisi, üye profili araştırması yaptı.





DEVA Partisi üyelerine yönelik yapılan anket çalışmasına göre, partiye üye olan ya da gönüllü çalışmak isteyenlerin yüzde 32'si geçmişte AKP seçmeni olduğunu belirtirken, yüzde 20'si CHP, yüzde 10'u ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) oy verdiğini bildirdi.





Yüzde 18'i ise "hiçbirisi" cevabını verdi. Partiye oy verenlerin büyük bölümünü ise 45 yaş altı oluşturuyor.





T24'e mülakat veren üst düzey bir yönetici, "merkezde bir Türkiye Partisi" hedefiyle DEVA'nın kurulduğunu belirterek, üye profiline bakıldığında bu hedefe uygun yol alındığını söyledi.