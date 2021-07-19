Samanyolu Haber /Dünya / Bağdat'ta pazar yerine saldırı: 22 ölü /19 Temmuz 2021 21:25

Bağdat'ta pazar yerine saldırı: 22 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında düzenlenen saldırıda 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Kazımi, saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması talimatı verdi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı belirtildi.Anadolu Ajansı'nın hükümete bağlı sağlık kaynaklarına dayandırdığı haber göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi de saldırının yaşandığı bölgeden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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