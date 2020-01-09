Samanyolu Haber /Dünya / Bağdat'ta yeni füze saldırısı yaşandı /09 Ocak 2020 00:55

Bağdat'ta yeni füze saldırısı yaşandı

ABD'nin Kasım Süleymani suikastı sonrasında İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından gece saatlerinde ABD büyükelçiliğinin de yer aldığı Bağdat'taki yeşil bölgeye füze saldırısı düzenlendi.

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı temsilciliğin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2, bölgenin hemen dışına ise 1 adet füze düştü. AFP'ye göre saldırıda 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
 
Üçüncü bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi. AFP haber ajansına göre bir eve isabet eden füze nedeniyle 4 kişi yaralandığını iddia etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bağdat'ta yeni füze saldırısı yaşandı Sonraki Haber >>

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:23:20