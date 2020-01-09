Bağdat'ta yeni füze saldırısı yaşandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı temsilciliğin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2, bölgenin hemen dışına ise 1 adet füze düştü. AFP'ye göre saldırıda 4 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

Üçüncü bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi. AFP haber ajansına göre bir eve isabet eden füze nedeniyle 4 kişi yaralandığını iddia etti.





ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.