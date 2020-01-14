Bahçeli metni okumadan mı kürsüye çıkıyor?

''Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükûmeti oldukça yapıcı bir tavır gösterdi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce 'evet' dedi ama ne yazık ki sonra Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı. Ama heyetimiz dürüst duruşunu sergileyerek arkadaşlarımız imzasını attı. Şu anda evrak, belge elimizde. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin'e ait. biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz. Burada da sözümüzü sonuna kadar arkasında durduk. Ancak darbeci Hafter kalktı masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti."





Erdoğan ayrıca Hafter'e hak ettiği dersin kendileri tarafından verileceğini de söyledi.