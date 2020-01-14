Bahçeli metni okumadan mı kürsüye çıkıyor?

Bahçeli parti grubunda yaptığı konuşma metnini noktasına virgülüne kadar okuyunca güncel gelişmelerden habersiz olduğu ortaya çıktı. Eylül'de hastaneye yatmasının ardından grup konuşmalarına ara veren ve sadece yazılı açıklama yapan Devlet Bahçeli'nin ilk grup toplantısında okuduğu metnin güncel olmaması kafaları karıştırdı.
ÇIKMADAN METNİ OKUMUYOR MU?
Dün Moskova'da yürütülen Libya'da ateşkes görüşmeleri, taraflardan Halife Hafter'in anlaşmadan çekilmesiyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bugün Bahçeli'nin okuduğu metinde ise Hafter'in ikna edilerek bölgeye barış geldiği belirtiliyordu:
''Allah’tan Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa mücadele ve müdahalesiyle Libya’da şimdilik ateşkes çağrıları karşılık bulmuş, darbeci Hafter de ikna edilmiştir. İdlib’te tesis edilen ateşkes rejimi sevindirici olmakla birlikte henüz tam olgunlaşıp temellenmiş değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’yla Putin’in görüşmeleri, Moskova’ya giden Dışişleri Bakanının Libya’daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir. Türkiye atak ve aktif bir dış politika aracılığıyla her meselede söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır.''
ERDOĞAN:DARBECİ HAFTER MASADAN KAÇTI
Akıllara Bahçeli'nin konuşma metnini okumadan kürsüye çıktığı ya da güncel gelişmeleri takip edip etmediği sorusu gelirken aynı dakikalarda Erdoğan da grup toplantısında 'darbeci Hafter masadan kaçtı' diyordu:
''Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükûmeti oldukça yapıcı bir tavır gösterdi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce 'evet' dedi ama ne yazık ki sonra Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı. Ama heyetimiz dürüst duruşunu sergileyerek arkadaşlarımız imzasını attı. Şu anda evrak, belge elimizde. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin'e ait. biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz. Burada da sözümüzü sonuna kadar arkasında durduk. Ancak darbeci Hafter kalktı masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti."
Erdoğan ayrıca Hafter'e hak ettiği dersin kendileri tarafından verileceğini de söyledi.