Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması geldi

Muhammed Mursi'ye karşı Sisi tarafından yapılan darbe sonrasında bozulan Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtiliyor.







NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de konuyla ilgili olarak konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu çerçevede bazı adımlar atılacağını belirttiği ifade edildi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana 3 önemli oturuma katıldık. Bizim yanımızda 9 ayrı ortak daha katıldı bu toplantılara. Gürcistan, Ukrayna Finlandiya, Güney Kore, Japonya katılan ülkeler arasındaydı.





Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.





Sayın Kuleba da toplantılara katıldı ve Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladı. Biz bu rolümüze devam edeceğiz.





MISIR İLE İLİŞKİLER





Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamada ise "bazı adımlar" atacaklarını belirtti.İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mevcut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız.