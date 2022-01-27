Bakan Nebati itiraf etti: Enflasyon bir süre yüzde 40’lar civarında olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Reform programı ve takvimi olmayacağını söyleyen Bakan Nebati, “Enflasyon bir süre yüzde 40 civarında seyredecek. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’un altına düşecek” dedi.







YENİ ADIMLARI ANLATTI





Bakan Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi. Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti.





Nebati “Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek” dedi.







HAZİNEDEN KAMU BANKALARINA TRANSFER





Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Nebati, “Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi imkânları genişleyecek. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak.” dedi.





“BOTAŞ gibi KİT’lerin gelirlerine dayalı hisse senedi çıkarılacak. Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması gündemde.” diyen Nebati, “Bu uygulamalarla tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hâle getirilmesi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olabilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması açısından adımlar olacak.” dedi.





ENFLASYON YÜZDE 40 OLACAK







Nebati, “Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz. Doğrudan yabancı yatırımların önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Türkiye'ye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurt dışına bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılarla görüşeceğiz” dedi.