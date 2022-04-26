Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Soylu'dan 'tügva' açıklaması /26 Nisan 2022 21:13

Bakan Soylu'dan 'tügva' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA şubesine konulan bombayla ilgili bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı koyduğu tespit edilen kişinin yakanaldnığı açıkladı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) şubesine el yapımı patlayıcı koydupu belirtilen kişinin yakalandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Soylu: 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.


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