Bakan Soylu'dan 'tügva' açıklaması

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) şubesine el yapımı patlayıcı koydupu belirtilen kişinin yakalandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.





Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Soylu: 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.









