Bakan'ın asgari ücret paylaşımı dezenformasyon çıktı

2023 yılı için uygulanacak asgari ücret dün 8 bin 506 TL olarak açıklanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete ilişkin dolar hesabı tepki çekti.





Bilgin, Twitter hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun” mesajıyla birlikte 2002-2022 dönemine ilişkin asgari ücretin TL ve dolar cinsi değerlerinin yer aldığı tabloya yer verdi.









Bilgin’in paylaştığı tabloda, geçmiş yılların asgari ücretlerinin dolar karşılığı hesaplanırken, ilgili yılın ilk işlem günlerindeki dolar kurları, 2023 yılı için dünkü dolar kuru kullanıldı.





Öte yandan, Bilgin’in paylaştığı hesaplamada, ABD enflasyonundaki değişim hesaba katılmadı.





ABD’deki resmi tüketici enflasyonu dikkate alındığında, örneğin, 2008 yılındaki 429 dolar, bugün 605 dolara denk. Dolayısıyla, 2023 yılı asgari ücreti, dolar bazında 15 yıl önceki asgari ücretin yüzde 24,8 oranında gerisinde kaldı.









‘AĞIR DEZENFORMASYON İÇERİR’

Bilgin’in paylaşımına Twitter’da tepki gösterenlerden biri, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota oldu.





“Dikkat! Bakanın bu paylaşımı ağır dezenformasyon içerir” diyen eski bankacı Rota, “Bakanın dolar bazında 20 yıllık karşılaştırma yapıp da, ABD enflasyonunu hesaba katmaması dezenformasyondur. Kendisinin tablosunu enflasyondan arındırıp paylaşıyorum” dedi ve şu bilgiye yer verdi: “2008’e göre asgari ücret yüzde 25, yani ayda 90 dolar aşağıda.”









İktisatçı Hayri Kozanoğlu da Bilgin’in paylaşımına dair düzeltme yapan isimlerden oldu.





Prof. Dr. Kozanoğlu, “Sayın bakan bu hesaplama yanlış. 10 sene önce asgari ücret 451 dolarmış. Bu 10 yıllık sürede toplam ABD enflasyonu yüzde 28,4. Demek ki o günkü 451 dolar aynı satın alma gücüne 584 dolarla sahip olur. Halbuki sizin ödediğiniz sadece 455 dolar” dedi.





MUTFAK ENFLASYONUNUN ALTINDA KALDI

Ayrıca asgari ücretteki 6 aylık yüzde 54,7’lik, bir yıllık yüzde 100’lük artış, farklı kurumların açıkladığı gıda enflasyonunun altında kaldı.





Geçtiğimiz yıl sonunda 4 bin 97 TL olan açlık sınırı kasım itibariyle yıl sonuna göre yüzde 90 oranında artış göstermişti. Türk-İş'e göre kasımda yıllık gıda enflasyonu yüzde 137,38 olarak gerçekleşti.





TÜİK'e göre kasımda gıda enflasyonu yıllık yüzde 102,55 seviyesinde bulunurken İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda yıllık yüzde 105 olarak gerçekleşti.





Geçtiğimiz yılın başında 4 bin 253 TL olarak belirlenen asgari ücretin, temmuz ayında 5 bin 500, 2023'te 8 bin 506 TL olmasıyla birlikte asgari ücretteki yıllık artış yüzde 100 oldu. Böylece asgari ücretteki artış miktarı Türk-İş'in 137,38'lik yıllık mutfak enflasyonu artış sınırının çok altında kaldı. Öte yandan İstanbul enflasyonu ve TÜİK'in gıda enflasyonu da asgari ücret artışını sollamış oldu.