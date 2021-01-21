Bakanlığın 'eski' diye sattığı limuzin 'sıfır' çıktı!

Başbakanlık envanterine 2014 yılında giren Proton Perdana marka limuzin "ekonomik ömrünü doldurduğu" gerekçesiyle geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak'a devredildi ve Ekim ayında satıldı.





Ultra lüks özelliklere sahip olan henüz 6 yaşındayken elden çıkarılan limuzinin neredeyse hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Limuzini Milli Emlak’tan satın alan Konyalı bir kişi, sadece 505 kilometre kullanıldığı anlaşılan aracı yeniden satışa çıkardı. Araç tahmini bir kez Ankara-İstanbul seyahati kadar yol yapmış. Limuzinin yeni sahibi, aracı aldıktan sonra 110 kilometre daha kullandıktan sonra satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden satış ilanı verilen araç için 1 milyon 500 bin lira isteniyor.





MİLLİ EMLAK LİMUZİNİ 350 BİN TL’DEN SATIŞA ÇIKARDI

Milli Emlak tarafından Susuzköy Depo İdare Amirliği’nde 1 Ekim 2020’de ihale yolu ile satışa çıkarılan limuzin için araç için belirlenen tahmini bedel ise 350 bin TL oldu.İhaleye teklif vermek isteyenlerden 105 bin TL geçici teminat talep edildi. Araç ihalesinin kaç lira bedelle kazanıldığı bilinmiyor.