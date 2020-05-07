Bakanlık'tan İngiltere'nin iade kararına cevap geldi

Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gönderilen maske ve tulumların standartlara uygun olduğunu açıkladı.







“Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadı” haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’ye, 7 Nisan günü 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske hibe edildiği hatırladı.

Ürünlere ait CE ve ISO sertifikalarının önceden İngiltere’ye gönderildiği aktarılan açıklamada, “Tüm bu ürünler, kamusal sagˆlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yu¨ru¨ten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir” denildi.





Haberlerin ardından İngiltere’yle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, “Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından go¨nderilen u¨ru¨nlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir” ifadelerine yer verildi.





NE OLMUŞTU?





İngiltere, Türkiye’deki bir şirketten 84 tonluk koruyucu ekipman almıştı. Ekipmanlar, 22 Nisan’da Türkiye’ye gelen bir kargo uçağıyla İngiltere’ye götürülmüştü.





İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, 400 bin önlük İngiltere’deki güvenlik standartlarına uygun olmadığı için kullanılamadı.BBC’ye açıklama yapan şirket sözcüsü ise şu ana kadar bir şikayet almadıklarını söyledi.