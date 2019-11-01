Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konya İl Gençlik Kolları tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan eski başbakan Binali Yıldırım, gençlerin sorularını cevapladı.





Yıldırım bir öğrencinin, "Önümüzdeki dönemde kabinede size verilecek bir görev var mı?" sorusuna yarı şaka yara ciddi bir tonda şu cevabı verdi: "Bana niye soruyorsun? İlerde görev olunca sizinle bir araya gelmemiz zorlaşır." cevabını verdi.





YILDIRIM: BANA HERKES "YAV SEN NE BİÇİM ADAMSIN" DİYORDU





Yeni başkanlık sistemi için başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktığını ifade eden Binali Yıldırım, "Ne dediğimizi hatırlayın. ‘Memleket için bir Ali değil Binali feda olsun' dedik. Beni hep tenkit ediyorlardı. ‘Yav sen ne biçim adamsın kendi koltuğundan olmak için kendini parçalıyorsun’ diyorlardı." diye konuştu.



