Samanyolu Haber /Gündem / Bankanın zirvesinde düşündüren tablo: İş tecrübesi kısmı boş bırakıldı /28 Ağustos 2020 08:33

Bankanın zirvesinde düşündüren tablo: İş tecrübesi kısmı boş bırakıldı

Vakıfbank’a iktidarın yaptığı atamalar ilginç bir tablo ortaya çıkardı. 20-35 yıl arası mesleki deneyime sahip yöneticiler, tecrübesi olmayan eski siyasetçilerin altında çalışıyor.

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AKP'de siyaset yapmış isimlerin, kamu bankalarının üst yönetimine atanması bir süredir tartışılıyor. Son olarak geçtiğimiz haziran ayında eski milli güreşçi olan Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması gündemi uzun süre meşgul etti. AKP eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu geçen yıl bankanın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Bankacılık ve işletmecilik alanında hiç iş tecrübesi olmayan bu isimlerin Vakıfbank'ın üst yönetimine getirilmesi, ehliyet ve liyakat açısından çok tartışılacak bir tablo ortaya çıkardı.

EN ÜST KARAR ORGANI

Banka yönetim kurulları, krediler, personel politikası, denetim ve yasal-teknik altyapıya kadar birçok başlıkta en üst karar alma organı olarak görev yapıyor.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre Vakıfbank Yönetim Kurulu'nun 9 üyesinin 3'ü bankacılık tecrübesine sahip değil. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait finansal raporundaki bilgilere göre, finans sektöründe 20-35 yıl arasında görev yapmış isimler, hayatları boyunca sadece banka müşterisi olmuş kişilerin altında çalışıyor.

‘İŞ TECRÜBESİ’ KISMI BOŞ BIRAKILDI

Bankanın en tepesindeki isim olan Abdülkadir Aksu ile Kayseri eski milletvekili Sadık Yakut sektörde 1 yıllık kıdeme sahip.

Raporda 12 Haziran'da Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hamza Yerlikaya'nın “Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi” kısmı ise boş bırakıldı. Vakıfbank'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin mesleki tecrübelerinin 30 yılı aştığı görülürken, çok sayıda genel müdür yardımcısının da 25 yıldır bankacılık sektöründe görev yaptığı görüldü.
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