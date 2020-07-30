Samanyolu Haber /Gündem / Baro başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı /30 Temmuz 2020 09:56

Baro başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez kendisinden kimliğini ibraz etmesini isteyen polis amirine, "Dayanağınız ne?" sorusunu yöneltince yaka paça gözaltına alındı.

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir restoranda ailesiyle yemek yiyen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in masasına gelen polisler, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptıklarını ve kimliğini göstermesini istedi. 

"Kimlik sorma dayanağınız nedir?" diye soran Dönmez'e, polis amiri, "Biz devletiz, kanunuz istediğimiz zaman kontrol yaparız." şeklinde cevap verdi. 

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE

Bu esnada polislerden biri Dönmez'i kolundan tutarak masadan kaldırmaya çalıştı.

Dönmez'in direnmesi üzerine dört polis kollarından ve belinden tutarak Hatay Baro Başkanı Dönmez'i ailesinini yanında gözaltına aldı. 

Dönmez'in gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada infiale sebep oldu. Dönmez iki saat sonra serbest bırakıldı.
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