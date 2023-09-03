Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir Emre Belözoğlu'nun görevine son verdi /03 Eylül 2023 23:54

Başakşehir Emre Belözoğlu'nun görevine son verdi

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

SHABER3.COM

Başakşehir'den yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından şu sözlerle kulübe veda etti: Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim.

LİGE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde başladığı yeni sezonda çıktığı 3 maçta puan dahi alamadı. Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük ve Konyaspor'a, deplasmanda da Alanyaspor'a mağlup olmuştu.

Başakşehir'in Fenerbahçe maçı da ertelenmişti.

"ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ AMA YOLLAR AYRILDI

Emre Belözoğlu, dün Konyaspor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında kötü gidişatla ilgili soruya yanıt vermişti. Takımı krizden çıkarabileceğini ifade eden Belözoğlu, aradan geçern 24 saatin ardından görevinden ayrıldı.

Çok üzgünüz, 3’te 0 yaptığımız için. Alışık olmadığımız bir süreç. Bu da bizim sınavımız. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Bazı kırılma anları var. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. En iyi yaptığımız şeyi yapmaya, saha içerisine konsantre olmaya devam edeceğiz. Kolay gol yiyoruz. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Fikrim değişirse başka şeyler konuşuruz. Çok eksiğimiz var. Geçen seneden çok farklı bir kadromuz var. Bu durumun bir yerde döneceğini düşünüyorum.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ

Ekim 2021'den bu yana Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, takımının maçında çıktığı 86 maçta 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. 1.78 puan ortalaması tutturan Belözoğlu, geçen sezon takımı Türkiye Kupası finaline taşımıştı.
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