Samanyolu Haber /Gündem / Batı Karadeniz'de can kaybı 77'ye yükseldi /16 Ağustos 2021 21:15

Batı Karadeniz'de can kaybı 77'ye yükseldi

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışların ardından Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Kaybolan 42 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 47 kayıp ihbarının da yapıldığı belirtildi.

AFAD tarafından yapılan son açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

Kayıp 42 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarının 42 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

Kastamonu’da; 4.994 personel, 651 araç, 32 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 496 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 25 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak;
Sinop’ta; 2.611 personel ile 20 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak;

Bartın’da; 493 personel, 70 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 86 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak;

Türk Kızılayı tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 138.520 sıcak yemek, 57.402 kumanya, 57.775 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3.250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır."

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