Güney Afrika Eğitim Bakanı: Hizmet okulları topluma uyum sağlayan, barışçıl öğrenciler yetiştiriyor

Türkmen Terzi/ Johannesburg







Güney Afrika’nın Johannesburg şehrindeki Nizamiye Koleji’ni ziyaret eden Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, yüksek öğrenim sınavlarına hazırlanan son sınıf öğrencileri ile biraraya geldi. Kendisi de bir eğitimci olan ve Güney Afrika’da son 13 yıldır Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Motshekga, hayatlarının en önemli sınavına hazırlanan 20 kişilik son sınıf öğrenci grubuna yaptığı 30 dakikalık konuşmasında, “toplumsal uyum ve cinsiyet eşitliği” konularında gençleri bilgilendirererek önemli tavsiyelerde bulundu.





“Bugün Nizamiye Okulu’na davet edilmekten ve yeni bir hayata adım atmak üzere olan, ülkemizin geleceği sizlerle beraber olmaktan çok onur duydum. Sizler için en iyi geleceği, başarıyı temenni ediyorum. Sizler son sınıf öğrencilerisiniz, hayatınızın en kritik ve önemli devresinde bulunuyorsunuz. Ben 20 yıldan uzun bir süredir eğitim sektöründe görev yapıyorum. Önce eyalet eğitim bakanı idim ve son 13 yıldır da ulusal eğitim bakanı olarak kabinede görev yapıyorum. İktidar partisinin bütün eğitim politikalarında imzam var. Kadın- erkek eşitliği ve sosyal uyum konularına hayatınız boyunca önem vermenizi istiyorum” dedi.





Bakan şunları söyledi, “ ‘Bizim kültürümüzde Erkeğin değeri parasıyla ölçülür’ diye bir söz var. Yani parası, işi olmayan erkeği değersiz gören bir yaklaşım. Bugün hayatta başarılı olamayan, ümidini kaybeden, maddiyat yörüngeli hayatın getirdiği farklı sorunlardan dolayı uyuşturucu kullananların çoğu erkek, evsizlerin çoğu erkek, hapishaneleri dolduranların yüzde 90’ı erkeklerden oluşuyor. Bunlar istenmeyen sonuçlar.Karşı cinse saygılı, materyalist düşüncelerden uzak, her renkten, inançtan insanlarla uyum içerisinde yaşayan bireylere ihtiyacımız var. Erkeğin değeri sadece maddiyatla ölçülmemeli. Artık bu düşüncelerden sıyrılalım”





“Benim de bir oğlum var ve size bir kadın hakları aktivisti olarak konuşuyorum. Erkek egemenliğine dayanan, toplumda gerilime yol açan bütün davranışlardan kaçınalım. Her zaman yaşadığınız çevrede barışı temsil edin.” diye konuşan Motshekha, sözlerine şöyle devam etti, “Covid-19 süreci bize gösterdi ki, doktorlara, bilim adamlarına çok ihtiyacımız var. Sizler bu okulda çok iyi koşullarda eğitim alıyorsunuz. Derin bir saygı, tevazu, sorumluluk duyguları ile hareket etmelisiniz. Materyalist dünya sizi değiştirmemeli.





Milli Eğitim Bakanı Mothsekha Nizamiye Koleji’ni inşa eden Hizmet gönüllülerine teşekkür ederek, duygularını şöyle ifade etti, “Bu okul, vizyon ve misyonunda barındırdığı ilkeler sayesinde, öğrencilerin toplumda sosyal uyum içinde yaşamalarını öğrenmelerini sağlıyor. Okuldaki öğretmenler, bulunduğumuz zor şartlara rağmen, öğrencilere birer rehber olma yaklaşımlarıyla, öğrencileri yönlendirme ve motive etmede çok başarılılar. Buradaki öğrenciler olgun, uyum sağlayan, öz güvenli olarak yetişiyor.”