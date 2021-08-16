Samanyolu Haber /Gündem / Taliban Sözcüsü A Haber'e bağlandı Türkiye'ye mesaj verdi /16 Ağustos 2021 21:05

Taliban Sözcüsü A Haber'e bağlandı Türkiye'ye mesaj verdi

NATO'nun çekilmesinin ardından hızla ilerleyerek başkent Kabil'e giren Taliban yönetiminin sözcüsü Suhail Shaheen, A Haber'e verdiği röportajda Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini belirtti.

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Diplomasi kapısını bile aralayan Erdoğan’ın her fırsatta sıcak mesajlar gönderdiği Taliban, Türkiye’ye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini açıkladı. Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu belirten Taliban Sözcüsü Shaheen, A Haber’e yaptığı açıklamada Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.

A Haber yayınına bağlanan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, dünya ve Türkiye ile kurulacak ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

TALİBAN DÜNYA DÜZENİNE UYUM SAĞLAYACAK

Afganistan’ın başkenti Kabil’e girdikten sonra dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Taliban, dünya ile ters düşmek istemiyor. Sözcü Suhail Shaheen, “Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan’da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz” dedi.

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, “Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz” dedi.

ERDOĞAN’DAN TALİBAN’A SICAK MESAJLAR

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü son NATO Zirvesi sonra Afganistan konusu Türkiye’de gündemden düşmüyor. Erdoğan, her fırsatta Taliban yönetimine sıcak mesajlar gönderiyor. KKTC’de bayram namazı çıkışında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” dedi.

Erdoğan katıldığı bir naklen yayında ise Taliban liderlerini ağırlayabileceğini de söylemişti.
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