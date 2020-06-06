Bayern Münih'in galibiyet serisi

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern 1-0 geriye düştüğü maçtan 4-2'lik zaferle ayrılırken goller Lucas Alario, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski ve Florian Wirtz'den geldi.







Bundesliga'da üst üste sekizinci şampiyonluğuna her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Bavyera ekibi, ligdeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.





SON 20 MAÇTA 19 GALİBİYET





Bayern, Hansi Flick'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 26 resmi maçının 23'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.





Son 20 resmi maçında 19 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Bayern Münih, Leverkusen deplasmanında maça tutuk başlayıp yenik duruma düşse de klasını konuşturmayı bildi.





Ev sahibi, müsabakanın 9. dakikasında Alario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarım saat rakibiyle dişe diş mücadele eden Bayer Leverkusen'in direnci, devrenin sonunda kırıldı.





Bayern, 27. dakikada Coman'ın golüyle dengeyi sağlarken, 42'de Goretzka ve 45+1'de Gnabry'nin golleriyle soyunma odasına 3-1 önde girdi.





LEWANDOWSKI REKORUNU GELİŞTİRDİ





Müsabakanın 66. dakikasında ağları sarsan Robert Lewandowski bu sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole ulaştı ve 2016-17 sezonundaki 43 gollük kariyer rekorunu kırdı.





Ev sahibi ekip 89. dakikada Wirtz'le bulduğu gol maçın skorunu tayin etti ve Bayern sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.





Ligde üst üste sekizinci, toplamda 30. lig şampiyonluğuna yürüyen Bayern Münih, 30 hafta sonunda 70 puanla zirvede yer alıyor.





Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Leverkusen ise, Gladbach'ın puansız kapadığı haftayı iyi değerlendiremedi ve 56 puanla beşinci sırada kaldı.