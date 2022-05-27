"Bazı iflaslar gerekli"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Amerikalı ünlü milyarder Elon Musk, ABD'de yükselen enflasyona dair yorum yaparak, ekonomik durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğu ve bazı iflasların gerekli olduğunu' savundu. Amerikalı ünlü milyarder Elon Musk, ABD'de yükselen enflasyona dair yorum yaparak, ekonomik durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğu ve bazı iflasların gerekli olduğunu' savundu.





Sosyal medya platformu Twitter'da son derece aktif olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'de artan durgunluk endişesi ve Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için faizi 40 yılın en yüksek seviyesine yakın tutmasına ilişkin yorumda bulundu.





Musk'a göre, parazit şirketlerin 'kaynak tüketmeye son vermeleri için batmaları gerekiyor.'









Bir Twitter kullanıcısının "Hala bir durgunluğa yaklaştığımızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Musk, durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğunu ve 'bazı iflasların gerekli olduğunu' iddia etti."Aptalların üzerine çok uzun süredir para yağıyor" diyen Musk, Kovid-19 pandemisinin evde kalma protokolleriyle insanları insanları çok çalışmalarına gerek olmadığı yönünde 'kandırdığını' ve durumun 'kafaların dank edeceğini' kaydetti.