Samanyolu Haber /Gündem / "Bazı iflaslar gerekli" /27 Mayıs 2022 23:54

"Bazı iflaslar gerekli"

Radikal fikirleri ve dikkat çeken çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğu "Bazı iflaslar gerekli." ifadesiyle savunduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Amerikalı ünlü milyarder Elon Musk, ABD'de yükselen enflasyona dair yorum yaparak, ekonomik durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğu ve bazı iflasların gerekli olduğunu' savundu.

Sosyal medya platformu Twitter'da son derece aktif olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'de artan durgunluk endişesi ve Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için faizi 40 yılın en yüksek seviyesine yakın tutmasına ilişkin yorumda bulundu.

Bir Twitter kullanıcısının "Hala bir durgunluğa yaklaştığımızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Musk, durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğunu ve 'bazı iflasların gerekli olduğunu' iddia etti.

"Aptalların üzerine çok uzun süredir para yağıyor" diyen Musk, Kovid-19 pandemisinin evde kalma protokolleriyle insanları insanları çok çalışmalarına gerek olmadığı yönünde 'kandırdığını' ve durumun 'kafaların dank edeceğini' kaydetti.
Musk'a göre, parazit şirketlerin 'kaynak tüketmeye son vermeleri için batmaları gerekiyor.'


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bazı iflaslar gerekli" Sonraki Haber >>

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:39:33