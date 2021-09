BBC'nin tepesinde görev değişimi

'Tam bağımsızlık'





40 yılı aşkın süredir BBC'de çalışan Unsworth, kurumun haber dairesinin sorumluluğunu 2018 yılından bu yana yürütüyordu.Unsworth ayrıca BBC'nin genel stratejisine yön veren 12 kişilik yönetim kurulunun da üyesi.Ocak ayında ayrılacağını çalışanlara bir e-mail ile duyuran Unsworth 40 yılı aşkın bir süre BBC'de çalışmış olmanın "büyük bir ayrıcalık" olduğunu söyledi.Unsworth, e-mailinde "Falkland Savaşı, Kuzey İrlanda'daki sorunlu yıllar, Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül ve sayısız genel seçim dahil birçok tarihi olayı yakından izleme fırsatı buldum" dedi.Unsworth, "İşim her zaman kolay olmadı. Kuşkusuz bazıları diğerlerinden daha zevkliydi. Fakat her birini yapmış olmaktan ve Birleşik Krallık ve dünyada bu kadar hayati ve kıymetli bir rolü olan bir kurumda çalışmış olmaktan dolayı gururluyum. BBC ticari baskı ve patron baskısına tabi olmayan bir kurumdur. Bizim patronlarımız hizmet verdiğimiz dinleyici ve okuyucularımızdır. Bu hizmetin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.63 yaşındaki Unsworth'un istifası, BBC'nin haber yapılanmasında önemli değişikliklerin gerçekleştiği bir döneme rastlıyor. Haber Dairesi'ndeki büyük yeniden yapılandırma planıyla 250 kişi işini kaybedecek ve birçok personelin görev yeri Londra dışına taşınacak.Unsworth'un adı ayrıca yakınlarda, Huffington Post Genel Yayın Yönetmeni ve BBC'nin en önemli haber programı sayılan Newsnight'ın eski editör yardımcısı Jess Brammar'ın BBC Haber Dairesi'nde üst düzey bir göreve önerilmesinin yarattığı tartışmalara da karışmıştı.Temmuz ayında Financial Times gazetesi, eski Başbakan Theresa May'in eski iletişim başkanı olup halen BBC Yönetim Kurulu'nda bulunan Sir Robbie Gibb'in Fran Unsworth'a yolladığı mesajla, Jess Brammar'ın geçmişte hükümete yönelttiği eleştirilerin BBC'nin tarafsızlık imajına zarar verebileceğini söyleyerek bu görevlendirme konusunda endişelerini dile getirdiğini yazmıştı.Unsworth ve Gibb arasındaki mesajlaşma resmen doğrulanmadı ama yakınlarda verdiği bir mülakatta Unsworth BBC'nin işe alma süreçlerinin, tamamen "bağımsız ve "hiçbir şirket çıkarı gözetilmeksizin" işlediğini söylemişti.Westminster Media Forum'daki mülakatında Unsworth, "Kuşkusuz, bizim şu veya bu şekilde etki altında bırakılabileceğimizi düşünen bazı kişiler de mevcut" diye konuşmuş ve şöyle devam etmişti:"Fakat iş eninde sonunda gelip editoryal süreçlerimizin sağlamlığına, kamu hizmeti verme rolünü ve yaptıkları işte tam bağımsızlık ve tarafsızlığa duyulan ihtiyacı anlayan insanlara dayanır."Nereden gelirse gelsin her türlü baskıya direnmek zorundayız ve bence bunu genel olarak gayet de iyi yapıyoruz."