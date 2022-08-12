Bekir Bayram cezaevinde ölmek üzere: Babamın sesi titriyordu, görüşe zorla getirmişlerdi

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





2 Kasım 2017’den bu yana hapiste bulunan emekli Bekir Bayram (73), Isparta Cezaevinden anjiyo olmak için götürüldüğü Antalya’da sağlığından oldu. Bir ay önce anjiyo olan Bayram artık hiç yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Banyo, tuvalet dahil hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor.





“BAKAN, İLGİLENEN YOK”

1 Ağustos 2022’deki açık görüşte ailesine, haftalardır banyo yapamadığını söyleyen Bayram, tuvalet ihtiyacı için hasta bezi kullanıyor. Onu da tek başına, kendine kendine takıp çıkarmaya uğraşıyor.





Bugünkü telefon görüşünde babasının çok kötü olduğunu söyleyen Doğan Bayram, “Haftada bir gün 10 dakika telefon görüşümüz var. Telefona zorla getirmişlerdi, sesi titriyordu, durumu bayağı kötü. Tuvalete gidemiyor, hasta bezi vermişler, onu da değiştireceğim diye kendi kendine uğraşıyor. Kenardan alıp atıyorlarmış, bakan, ilgilenen yok. Antalya çok sıcak, kalp hastaları için hiç iyi değil. Bayağı kilo verdi, 78 kiloya düşmüş. 1.85 boyu var normalde.” dedi.





AYAĞINDA SİGARA SÖDÜRMEYE KALKTILAR

Döşemealtı’ndaki Antalya L Tipi Cezaevinin Revir 1 koğuşunda, adli tutuklularla birlikte kalan Bayram, tüm bu hak ihlallerinin yanında bir de psikolojisi bozuk, bir cinayet zanlısının saldırısına maruz kaldı. Karısını öldüren bir Suriyeli, yürüyemediği için Bekir Bayram’ın ayağında sigara söndürmeye çalıştı.





İstanbul Adli Tıp’ın ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği Bayram, Antalya’dan Isparta’ya tekrar nakledilmek için dilekçe verdi ancak 10 gündür bu talebine de cevap verilmedi. Doğan Bayram’ın açıklamaları şöyle:









“HASTA BEZİNİ KENDİ KENDİNE KULLANMAYA ÇALIŞIYOR”





“Babam 4,5 yıldır hapiste. Kalp hastası. Ramazan Bayramı’ndan önce anjiyo olmak üzere Isparta Cezaevinden Antalya’ya sevk edildi. Anjiyodan sonra iyice kötüleşti, kesinlikle ayağa kalkamıyor, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Banyo yapamıyor, bir-iki aydır yıkanamadım dedi. Yürüyemiyor, şahsi ihtiyaçlarını göremiyor, kendi kendine hasta bezi kullanıyor.





“PSİKOLOJİSİ BOZUK BİR ADAM AYAĞINDA SİGARA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ”

1 Ağustos 2022’de açık görüşe gittik. Kendisi şu anda Döşemealtı’nda hala Revir 1’de kalıyor. 4 kişiler. Diğerlerinin hepsi adli tutuklu. 60, 40 yıl ceza almış insanlar. Karısını öldüren, psikoloji bozuk Suriyeli bir adam da varmış yanında, geceleri uyutmuyormuş. Babam yürüyemiyor ya Suriyeli adam ayaklarında sigara söndürmeye çalışmış. Babam bastonla ayaklarına vurmuş. Çok şükür göndermişler Suriyeli’yi.





“CEZAEVİNDE KALABİLİR RAPORU VERDİLER”

İstanbul Adli Tıp, ‘cezaevine kalabilir’ diye rapor verdi. Antalya’ya sağlık sebebiyle geçici gitti babam. Tekrar Isparta’ya nakil istedik, 10 gün oldu hala göndermediler. Antalya çok sıcak, kalp hastaları için hiç iyi değil. Bayağı kilo verdi, 78 kiloya düşmüş. 1.85 boyu var normalde.”





Babasının butik otelinde çalışarak SSK’dan emekli olan Isparta’nın esnaflarından Bekir Bayram, gençliğinde boya badana ve inşaat işleri yaparak geçimini sağladı. Bir dönem de Libya’da işçi olarak çalıştı. Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 Kasım 2017’de tutuklanan Bekir Bayram, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Amerika’ya yaptığı iki ziyaret nedeniyle ve tanık ifadelerine dayanılarak 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay tarafından onaylandı.