Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı; /23 Mart 2024 02:25

Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı;

AKP'li Bekir Bozdağ, istifa ederek Yeniden Refah'a geçen ve Şanlıurfa adayı olan Kasım Gülpınar'ı hedef aldı. Gülpınar'ın Bozdağ'a yanıtı gecikmedi.

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Yerel seçime sayılı günler kala AKP'nin içinde de adaylık tartışmaları yaşanıyor. TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını koyan AKP'Li Kasım Gülpınar'a ilişkin tepkisini dile getirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gürpınar hakkında Bozdağ "Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da 4 dönem vekil yaptı. Buradaki her işten mesul. İyiden kötüden. 2 dönem MKYK üyeliği 2 dönem AB üye komisyonluğu başkanlığı ve en son genel başkan başdanışmanlığı tüzüğe aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız fiilen MYK'ya da aldı. Partide verilmeyen bir tek genel başkanlığı koltuğu kaldı. Her makamı Cumhurbaşkanımız parti içinde kendisine verdi. Şimdi bizden adaylık çıkmayınca gidip başka partiden aday oldular" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Şimdi bu çok net bir koltuk verirseniz biz sizdeniz ama koltuğu vermezseniz biz verendeniz. Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. AK Parti'ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor.

KASIM GÜLPINAR'DAN YANIT

Gazeteci Barış Terkoğlu, Bekir Bozdağ’ın açıklamalarını YRP’nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Kasım Gülpınar’a sordu.

Gülpınar, Terkoğlu'na şunları söyledi:

“Ben kimseyi hançerlemedim. Her şeyi açık açık söyledim. Urfa halkının bir talebi vardı. Benim aday olmamı istiyorlardı. Bekir Bozdağ’a bunu söyledim. Bunu anlattım. Üstelik ben aday olmak istemediğim halde… Bekir Bozdağ’ın söylediği doğru bir şey var. O da şu, “ben adayım” demedim. Niyetim aday olmak değildi. Ama halkın talebine sırtımı dönemezdim. Niyetim istifa etmek de değildi. Partimle (AK Parti) Urfa halkının talebine yanıt vermekti. Ama Urfa halkının talebini görmediler. Halka rağmen halkın istemediği bir aday gösterdiler. Üstelik istifa etmemi engellemek için çalışanlar da onlardı. Bunun için yapılan toplantıya da katıldım. Bir çözüm bulmaya çalıştım. Eğer Refah Partisi ile anlaşmış olsam, hançerleme niyetinde olsam neden bunu yapayım. Bekir Bey’in söylediği sözler gerçeği yansıtmıyor.”
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