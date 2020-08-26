Samanyolu Haber /Gündem / Beklenen oldu : Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını uzattı /26 Ağustos 2020 15:14

Beklenen oldu : Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını uzattı

Alman hükümetinin 160'dan fazla ülkeye seyahat uyarısının süresini 14 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi. Bazı bölgeler hariç Türkiye de seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında bulunuyor.

SHABER3.COM

Alman hükümeti, küresel koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin birçok bölgesinin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının süresini iki hafta daha uzatma kararı aldı. Alman Haber Ajansı dpa'nın hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli olan seyahat uyarısı bugün kabine toplantısında alınan kararla 14 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra  seyahat uyarısının uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda yeniden karar verilmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta 200 civarında ülkeye seyahat uyarısı yapmıştı. Haziran ayında, Avrupa Birliği ülkeleri ile Schengen Bölgesi'nde bulunan İngiltere, Andorra, Monako, San Morina ve Vatikan'a yönelik  seyahat uyarıları kaldırılmıştı. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar geçerli olması kararı alınmıştı.

Türkiye'nin dört kentine uyarı kaldırılmıştı

Türkiye'nin seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki talebine ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından Almanya,  4 Ağustos'tan itibaren Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Bir ülkede veya bölgede bir hafta içinde yeni vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50'yi aşması durumunda, seyahat uyarısı yeniden devreye giriyor. Almanya geçen günlerde, Fransa, İspanya, Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerine seyahat uyarısı getirmişti.

Uyarı seyahat yasağı değil

Seyahat uyarısı yasak anlamına gelmiyor, ancak zorunlu haller dışında, özellikle de turistik amaçlı seyahatlerde caydırıcı etkisi bulunuyor. Seyahat uyarısı, ayrıca otel ve uçak rezervasyonlarının iptalinin ücretsiz olarak yapılabilmesine de olanak sağlanıyor.

Seyahat uyarısı yapılan ülkeler ile Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği riskli ülkeler arasında farklılık bulunuyor. Seyahat uyarısı 160'dan fazla ülkeyi kapsarken, riskli bölgeler listesinde 130 civarında ülke yer alıyor. Riskli bölgeler listesinde Türkiye de yer alıyor. Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin koronavirüs testi yaptırması gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beklenen oldu : Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını uzattı Sonraki Haber >>

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:45