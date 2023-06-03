Samanyolu Haber /Gündem / Belarus’a yeni S-400 bataryaları konuşlandırıldı /03 Haziran 2023 23:11

Belarus’a yeni S-400 bataryaları konuşlandırıldı

Rusya’nın Belarus’u ağır silahlarla donatmasına bir yeni aşama daha eklendi. Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’dan yeni bir S-400 hava savunma füze sisteminin daha kendilerine teslim edildiğini duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Belarus tarafından yapılan açıklamada, Birlik Devleti’nin savunma kabiliyetini artırma adına, Belarus’ta askeri savunma ve savaş yeteneklerini artırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği, Rusya’dan Belarus ordusuna yeni bir S-400 hava savunma füze sisteminin teslimatının tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Bölgesel Kuvvetler Grubu’ndaki Rus ordu birliklerinin, planlanan şekilde gerekli rotasyonlara tabi tutulduğunu ve Rusya’dan yeni asker, teçhizat tank birliklerinin Belarus’a gelmeye devam ettiği belirtildi.

Belarus’a Nükleer silah da verildi 

Hatırlanacağı üzere geçen hafta Rusya, Birlik Devletleri Savunma anlaşması kapsamında Belarus’a nükleer silah teslimatı yaptı. 

Rusya Federasyonu ve Belarus Savunma Bakanları, Belarus’a nükleer silahların yerleştirilmesi ve bakımına ilişkin belgeleri geçen hafta imzaladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Khrenin, Minsk'te ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulma prosedürünü tanımlayan belgeler imzalandı.

Belarus savunma bakanlığının basın servisine göre, toplantıda Belarus ve Rusya savunma bakanları askeri-politik durum ve askeri-teknik işbirliği konularını görüştüler.

Belarus Savunma Bakanlığına göre, stratejik olmayan nükleer silahların konuşlandırılması "düşman ülkelerin saldırgan politikasına" bir yanıt teşkil ediyor.


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