Samanyolu Haber /Ekonomi / Belçika'da son 47 yılın en yüksek rakamı açıklandı /29 Eylül 2022 19:37

Belçika'da son 47 yılın en yüksek rakamı açıklandı

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel) yönetimi tarafınan yayınlanan yeni enflasyon verilerinin son 47 yılın en yükseği olduğu ifade edildi.

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Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bozulan ekonomik dengeler birçok ülkede hayatı daha pahalı hale getirdi.

Açıklanan enflayon verileri ise son yılların rekor seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da ağustos ayında yüzde 9,94 olan enflasyon, eylülde 11,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1975'ten bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 11,42 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise eylülde yüzde 6,21'e yükseldi.

Eylül ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, giyim, alkollü içecekler, kalorifer yakıtı, kafe ve restoran, seyahat, araç alımı ve kiralarda gerçekleşti.
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