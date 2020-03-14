Samanyolu Haber /Dünya / Belçikalı bilim adamlarından önemli buluş: Korona virüsü etkisiz hale getirdiler /14 Mart 2020 12:29

Belçikalı bilim adamlarından önemli buluş: Korona virüsü etkisiz hale getirdiler

Belçika’dan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Belçika’daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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VIB’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Enflamasyon, bağışıklı ve bioteknoloji uzmanı Dr. Xavier Saelens, Covid-19 virüsünü laboratuvar ortamında etkisiz hale getirdiklerini açıklayarak bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Belçikalı bilim insanı Saelens laboratuvarda yaptıkları testler sonucunda keşfettikleri antikorun Covid-19’a karşı koruma sağladığını ispatladıklarını bildirdi. Bu keşif neticesinde virüsün insan hücrelerine bulaşması engellenebilecek.

Xavier Saelens antikorun daha kısa ömürlü olmasına rağmen hemen koruma sağladığını belirtiyor. Antikor vücuda giren yabancı maddelere karşı savunma hücrelerinin verdiği yanıt olarak tanımlanıyor. Bulunan antikor yüksek miktarda üretilebilecek.

55 yaşındaki Dr. Saelens'e göre buldukları antikor ile hastalar ve sağlık çalışanları virüse karşı hemen korunabilecek. Xavier Saelens bu ilacın başta yaşlılar olmak üzere savunmasız insanlarda da kullanılabileceğini kaydetti.

VIB’in internet sitesindeki açıklamaya göre bu buluş koronavirüsün tedavisi için çok önemli bir adım olmasına rağmen daha yapılacak önemli işler var. Laboratuvar çalışmalarının hala sürüyor. İlacın üretilebilmesi için birkaç aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Ayrıca ilaç üreticilerince hastalar üzerinde güvenliğinin ve etkinliğinin test edilmesi gerekiyor. VIB bundan dolayı endüstrideki farklı paydaşlarla ortaklık yollarını araştırıyor.
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