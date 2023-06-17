Belin ve Paris arasındaki çatlak büyüyor

Lindner: Almanya endişelerinde yalnız değil

Cuma günkü toplantı öncesinde, Lindner, diğer üye devletlerden 10 mevkidaşıyla birlikte, tüm üye devletlere hitaben; "eşit derecede geçerli" ve borç seviyelerinde "gerçekçi, zamanında ve yeterli" düşüş sağlayacak kuralları savunan bir ortak bildiri yayınladı.

Zorlu reform süreci





Dört güvence teklifi



