'Ben Masumum' geliyor!

SAMANYOLU HABER - ABD’nin Los Angeles stüdyolarında çekilen, yönetmenliğini Burak Tarık’ın yaptığı kısa filmde, Türkiye ve dünyadaki düşünce suçlularının uğradığı hukuk ihlallerinden etkilenen çocuklara dikkat çekiliyor. Ben Masumum (I am Innocent) adlı ABD yapımı kısa film 26 Eylül Pazar günü New York saati ile 13:00’da The Artivist Org YouTube kanalından premiere yayını yapacak.





Adalet, masumiyet, “kötülüğün sıradanlığı” gibi kavramları tartışmaya açan film, çürüyen bir rejimin paslanan mekanizmalarına ışık tutuyor.







Filmin yazar ve yönetmeni Burak Tarık, Türkiye’de ve dünyadaki, düşünce suçluları ile ortaya çıkan hukuk ihlallerinden etkilenen çocuklara dikkat çekmeye çalıştığını ve filmi onlara ithaf ettiğini açıkladı.





Filmin yazım süreci, çekimleri ve post prodüksiyonu üç ayda tamamlandı. Los Angeles stüdyolarında çekilen film, altı dilde altyazı ile izleyici ile buluşacak. İngilizce çekilen kısa film, Youtube’dan Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Yunanca altyazı ile yayınlanacak.