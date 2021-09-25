'Ben Masumum' geliyor!

SAMANYOLU HABER - ABD’nin Los Angeles stüdyolarında çekilen, yönetmenliğini Burak Tarık’ın yaptığı kısa filmde, Türkiye ve dünyadaki düşünce suçlularının uğradığı hukuk ihlallerinden etkilenen çocuklara dikkat çekiliyor. Ben Masumum (I am Innocent) adlı ABD yapımı kısa film 26 Eylül Pazar günü New York saati ile 13:00’da The Artivist Org YouTube kanalından premiere yayını yapacak.
Adalet, masumiyet, “kötülüğün sıradanlığı” gibi kavramları tartışmaya açan film, çürüyen bir rejimin paslanan mekanizmalarına ışık tutuyor.
Filmin yazar ve yönetmeni Burak Tarık, Türkiye’de ve dünyadaki, düşünce suçluları ile ortaya çıkan hukuk ihlallerinden etkilenen çocuklara dikkat çekmeye çalıştığını ve filmi onlara ithaf ettiğini açıkladı.
Filmin yazım süreci, çekimleri ve post prodüksiyonu üç ayda tamamlandı. Los Angeles stüdyolarında çekilen film, altı dilde altyazı ile izleyici ile buluşacak. İngilizce çekilen kısa film, Youtube’dan Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Yunanca altyazı ile yayınlanacak.
ZULÜM YAPANLARIN ANA MOTİVASYONUNU ORTAYA KOYUYOR
Filmde bilinmez bir ülkede, sıradan bir sorgu odasında kötü polisin sistemin nasıl işlediğini anlatması teması isleniyor. Kötü polis, işlediği suçların, insanları terörist ilan edip cezasını kendisinin kesmesinin yanlış olduğunun bilincinde ancak bu suçu bireysel işlemediğini de... Bir toplumun her öğesiyle ortak olduğu zulmü başta Hannah Arendt'in 'Kötülüğün Sıradanlığı' eserindeki ifadeleriyle anlatan ve filmde bunu detaylandıran yapım kısa olmasına rağmen mesajını direkt olarak veriyor. Türkiye'de onbinlerce kadın başta olmak üzere sistem tarafından cezası kesilen(!), yargısız infaza uğrayanların yaşadıklarını karşı tarafın gözünden değerlendiren yapım, suç işleyen kamu görevlilerinin motivasyonunun kaynağının da, arkalarındaki zulme sessiz kalmayı tercih eden suskun halk olduğunu vurguluyor.
Filmi buradan da izleyebilirsiniz:
I am Innocent (Ben Masumum)
Süre: 10 dk
Dil: Ingilizce
Altyazılar: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Yunanca
Yazar-Yönetmen: Burak Tarık
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2021 - 13:00 (New York saati ile)