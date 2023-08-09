Beşar Eset'den Erdoğan'a görüşme mesajı:Onun şartları altında görüşmeyeceğim

Suriye Devlet Başkanı Beşar Eset, Recep Tayyip Erdoğan ile bir süredir gündemde olan yüz yüze görüşme olasılığı hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Sky News Arabia'nın haberine göre Eset kanala verdiği röportajda Erdoğan ile onun istediği şartlar altında görüşmeyeceğini ifade ederek "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi. Röportajın tamamının bugün daha sonra yayınlanacağı da duyuruldu.
ERDOĞAN, 'TÜRKİYE, KUZEY SURİYE'DEN ÇIKMAZ" DEMİŞTİ
Eset Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söylemişti. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad'ın, "Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesinin olduğunu söylediği" aktarılmıştı.
Erdoğan ise Temmuz ayında Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Bu, dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı.Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız" demişti.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SURİYE'DE KAOS ÇIKARAN ÜLKELER SORUMLU'
Habere göre Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkiler, ABD'ye karşı tutum ve Suriye'de uyuşturucu madde Captagon'un yaygınlaşması gibi birçok konuya değindi.
Röportajda " (Eski Libya lideri Muammer) Kaddafi ve ( eski Irak lideri) Saddam Hüseyin'de olduğu gibi Suriye'de terör devleti yaratma senaryoları var" diyen Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.
Röportajda" Oğlum Hafız ile benim aramdaki ilişki bir aile ilişkisidir, onunla yönetim konularını tartışmıyorum" diyen Suriye lideri ayrıca röportajda " İktidardan istifa etmek hiçbir zaman söz konusu değildi, çünkü bu savaştan kaçış olurd" ifadelerine de yer verdi.