Beşar Eset'den Erdoğan'a görüşme mesajı:Onun şartları altında görüşmeyeceğim

Suriye Devlet Başkanı Beşar Eset, Recep Tayyip Erdoğan ile bir süredir gündemde olan yüz yüze görüşme olasılığı hakkında yeni bir açıklama yaptı.





Sky News Arabia'nın haberine göre Eset kanala verdiği röportajda Erdoğan ile onun istediği şartlar altında görüşmeyeceğini ifade ederek "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi. Röportajın tamamının bugün daha sonra yayınlanacağı da duyuruldu.





ERDOĞAN, 'TÜRKİYE, KUZEY SURİYE'DEN ÇIKMAZ" DEMİŞTİ





Eset Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söylemişti. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad'ın, "Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesinin olduğunu söylediği" aktarılmıştı.





Erdoğan ise Temmuz ayında Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Bu, dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı.Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız" demişti.





