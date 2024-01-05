Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya yenildi, Nuno Da Costa şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yeni yılın ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşma, 3-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 41, 80 ve 83. dakikalarda Nuno Da Costa kaydederken, Beşiktaş tek golü 45+2. genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'dan geldi. Beşiktaş böylece sahasında oynadığı üst üste üçüncü maçından da 3-1 mağlup ayrılmış oldu. Beşiktaş, Kasımpaşa'dan önce konuk ettiği Fenerbahçe ve Alanyaspor'a da aynı skorlarla mağlup olmuştu.

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltti.



İki takımın da net pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmaya Nuno Da Costa damga vurdu. Kariyerinin ilk Hat-Trick'ini yapan Nuno Da Costa, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Geçici teknik direktörü Serdar Topraktepe ile 2023 yılını galibiyetle kapatan Beşiktaş, 2024 yılına ise mağlubiyetle girdi.



İLK YARININ SONUNDA KARŞILIKLI GOLLER



İlk yarıda son bölüme girilirken Kasımoaşa öne geçti. Haris Hajradinovic'in pasıyla topla buluşan Nuno Da Costa'nın, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan üst köşeden ağlara gitti.



Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ilerleyen Milot Rashica'nın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta Andreas Gianniotis'den seken topa hareketlenen Semih Kılıçsoy, sağ çaprazda dar açıdan yatarak yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.



SON BÖLÜMDE NUNO DA COSTA SAHNEDE



Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken, Nuno Da Costa sahneye çıktı. Iron Gomis'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Nuno Da Costa, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



Bu golden üç dakika sonra Nuno Da Costa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck ilerleyerek ceza alanına girdi ve pasını müsait durumdaki Nuno Da Costa'ya aktardı. Nuno Da Costa, gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin ve takımının maçtaki üçüncü golünü atan isim oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Beşiktaşlı futbolseverler, Kasımpaşa mücadelesine ilgi göstermedi.



Tribünlerde çok sayıda boşluk dikkati çekerken, Kasımpaşa taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurdu.



Öte yandan iki takımın sahaya çıktığı esnada stat hoparlöründen "Baba" filminin müziği çaldı.



NECİP UYSAL DEVAM EDEMEDİ



Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin baldırı kafasına gelen Necip Uysal, tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu bir süre oyuna devam ettikten sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Tecrübeli futbolcu alkışlarla kenara gelirken yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.



TAYYİP TALHA 279 GÜN SONRA



2022-23 sezonun 27. haftasında iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. 8 Eylül'de topla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki savunmacı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girerek forma hasretine son verdi. Tayyip Talha Sanuç, 279 gün sonra siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.



SERDAR TOPRAKTEPE'DEN MECBURİ ROTASYON



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre 3 mecburi değişiklik yaptı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek milli takımlarına çağrılan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes'e forma verdi.



Kasımpaşa karşısında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Topraktepe, savunmayı Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi dörtlüsünden oluşturdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka'ya forma verdi.



GEDSON İKİ MAÇ SONRA 11'DE



Gedson Fernandes 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine kavuştu.



Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu, Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında tedavisi devam ettiği için görev alamamıştı.



EMRECAN DOĞUM GÜNÜNDE SİFTAH YAPTI



Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.



A takım seviyesindeki ilk maçını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin de Lugano karşısında oynayan Emrecan, siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı mücadelede ilk gol sevincini de yaşamıştı.



Bugün doğum günü olan 2004'lü oyuncu için siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.





Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)