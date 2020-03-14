Beşiktaş şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp kendilerine verilmesini istedi

Beşiktaş, Galatasaray’ın şampiyon olduğu 1986-1987 sezonu için TFF’ye başvuruda bulundu. Mesut Bakkal’ın kitabındaki ifadelere dayanarak 1986-1987 sezonun şampiyonu olarak tescil edilmesini istedi.





Beşiktaş Kulübü, Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 1986-1987 sezonunun şampiyonluğunun kendilerine yazılması için TFF’ye başvuruda bulundu. Teknik direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu ve kariyerini anlattığı “Mesut Bir Adamın Hikayesi” isimli kitabında 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile ligin sondan bir önceki haftasında İstanbul’da karşı karşıya geldikleri Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınca Galatasaray’dan teşvik primi aldığını itiraf etmişti. Beşiktaş ise, bu itirafın ardından, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray’dan alınıp, kendilerine verilmesini talep etti. Siyah – Beyazlı kulüp ayrıca Mesut Bakkal’ın da futboldan men edilmesini istedi.





BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE





“TFF’ye tescilli Teknik Direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir.





TEŞVİK VE DOPİNG KURALI AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ





TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesinde belirtildiği üzere, bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF’nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. Bugün TFF’ye gönderilen ve ekte yer alan dilekçemiz ile;





- 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş – Denizlispor müsabakasının Kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini,





- 1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig Şampiyonu olarak Kulübümüzün tescil edilmesini,





- Mesut Bakkal isimli teknik direktör hakkında TFF Talimatları’nın ilgili hükümlerince sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini,





- İlgili müsabakada teşvik primini veren kulüp ve teşvik alan kulübün yöneticileri, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan ilgili kulübün teşvik primi ve doping maddesi alan futbolcuları, teknik adamlarının tespit edilip sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini talep ediyoruz.





Saygılarımızla “





OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ





O sezonun unutulmaz maçı sondan bir önceki hafta İstanbul’da oynanan Beşiktaş maçıdır. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı ikişer milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek, genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca, Zafer abiyi kesti. Biz de, ‘Zafer abi sen bizi otelde bekle’ dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, ‘Mesut, ben kusacağım’ demiş, ben de ‘Yahu maç içinde nereye kusacaksın’ yanıtını vermiştim. Beşiktaş, 1-0 öndeyken 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizlisporlu Erol, yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hafta öncesi ipler Galatasaray’ın eline geçti.