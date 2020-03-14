Samanyolu Haber /Politika / MHP'li belediye başkanı için partisinden ihraç kararı çıktı /14 Mart 2020 00:19

MHP'li belediye başkanı için partisinden ihraç kararı çıktı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrasında sevk edildiği Disiplin Kurulu tarafından MHP’den ihraç edildi.

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Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımdan sonrası MHP Düzce İl Teşkilatı Yönetim Kurulu kararı alarak kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Düzce MHP teşkilatında disiplin kurulu olmayışı nedeni ile MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 3 Mart 2020 tarihinde MHP İl Disiplin Kurulu'na giderek savunmasını sözlü olarak yapmıştı. MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu oy birliği ile Başkan Birol Şahin’i partiden ihraç etti.

Başkan Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ihraç olduğunu duyurarak, “Allah'u Teala'nın tesettürle ilgili bir ayetini paylaştığımdan dolayı MHP'den ihraç edilmem benim için bir onurdur, bir şereftir, benim için büyük bir belgedir. Beni ihraç edenler Allah'a ve halka nasıl hesap verirler onu bilemiyorum. Kararı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz belediye başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Allah bizimledir, halkımızın desteği yanımızdadır. Bizim bir davamız var, bu dava uğruna canımızı bile feda ederiz” dedi. 
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