Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4 golle devirdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Dolmabahçe'de Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u ağırladı.
Yeni hocası Fernando Santos ile ikinci maçına çıkan Kartal, seyircisi önünde 4-0'lık galibiyet alarak adını son 16'ya yazdırdı.
PERDEYİ SALİH AÇTI
Mücadelenin ilk yarısında dakikalar 16'yı gösterirken Salih Uçan'ın attığı golle öne geçen siyah beyazlılarda Cenk Tosun 36'da farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kartal'da bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun 67'de farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.
REBİC GOLÜ ATIP ÇIKTI
87'de savunmanın hatasında Tayfur'dan aldığı pası önünde bulan Rebic golü atarak skoru belirledi. Hırvat yıldız golü attıktan sonra oyundan çıktı.
Kalan sürede başka gol olmadı. 1. Lig'in lideri konumundaki Eyüpspor karşısında net bir galibiyet alan Beşiktaş turu geçerek moral buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakika sol kanatta topla buluşan Onur Bulut, Rebic ile verkaçı sonrası savunmanında müdahalesiyle penaltı noktası sağ tarafında topu tekrar önünde buldu ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.
16. dakikada Rebic’in sol kanattan yaptığı ortada altıpas içerisinde Salih Uçan’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer’in müdahalesiyle tekrar topu önünde bulan Salih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
34. dakikada Rebic’in sol taraftan yaptığı ortada savunmadan seken top Ghezzal’ın önünde kaldı. Ghezzal, ceza sahası içi sol çaprazda Regattin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun, sağ köşeye yerde yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Demir Ege Tıknaz'ın kafasından seken topu altıpasın sağında yaptığı tek ve düzgün vuruşla tamamlayan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
87. dakikada siyah-beyazlı ekip dördüncü golünü buldu. Murat Uçar'ın hatalı pası sonucunda araya giren ve Uğur Demirok'tan sıyrılan Tayfur Bingöl, ceza sahası solunda son çizgi yakınından pasını Rebic'e verdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta Claro'ya da çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 4-0.