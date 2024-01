Özgür Özel'den sert tepki: Bu ülkeye yaşattıkları acılar artık yetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in, Aksaray'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.



Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.



Özel, ziyaretinin ardından CHP İl Başkanlığı'na geçti.



Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, bugün Aksaray'a her zamankinden farklı şekilde büyük bir acının üzerine geldiklerini söyledi.



"PKK TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ"



Şehit Piyade Üsteğmen Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını aktaran Özel, şunları kaydetti:



"Şehidimizin annesi Zeynep, babası Bayram Delen'in, kardeşinin ve ablasının acısı hepimizin acısı. Türkiye'nin ve Aksaray'ın başı sağ olsun. Biz, CHP olarak tüm terör eylemlerini kesin ve net bir dille nereden, kimden ve ne amaçla gelirse gelsin kınıyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Bu ülkeye yaşattıkları acılar artık yetti. Bundan birkaç hafta önce de benzer bir acıyla iki gün üst üste altışar şehit vermiştik. Biz o günlerde, 'Bu şehitlerin verilmesinde kusur, ihmal ve hata var mı' diye, 'bunları sorgulayalım, konuşalım bir daha olmasın' dedik. Çok üzülerek gördük ki aynı geçici üs bölgesinde tekrar 9 şehit oldu."



CHP Genel Başkanı Özel, bugün iki bakanın TBMM'ye geldiğini ve bilgi verdiğini, 12 askerin şehit düştüğü dönemde de kendilerinin bu bilgilendirmeyi istediklerini dile getirdi.



ORTAK BİLDİRİ TARTIŞMASI



Bakanlar bilgi vermeden, sorumlular sorumluluklarını yerine getirmeden ve soruların cevaplarını almadan, hazırlanan ortak bildiriye imza atmadıklarını hatırlatan Özel, "'İmza mimza atmayız' demiştik ve kendi bildirimizi yayımlamıştık. Bugün de atmadık. Memnuniyetle görüyorum ki geçen sefer CHP imza atmadığında, birlikte imza atan partilerden muhalefet partileri de o imzadan imtina ettiler. Herkes kendi bildirgesini imzaladı, bir siyasi partinin ifadelerine ya da Cumhur İttifakı'nın ifadelerinin altına imza atmak yerine herkes çıktı bugün TBMM'de kendi sözünü söyledi. Kendi sorularını sordu ve kınamalarını yaptı" diye konuştu.



"BU VATAN İÇİN CAN DA VERİRİZ, ŞEHİT DE OLURUZ"



Özel, bundan sonra yeni şehitler gelmemesi için uyarılarda bulunulduğunu, bu yapıcı ve kararlı siyaset anlayışlarını sürdüreceklerini aktardı.



Elbette millet olarak bir ve beraber olduklarını anlatan Özel, şöyle devam etti:



"Bugün TBMM'de de söyledik. TBMM Başkanı, eğer bir siyasi partinin söylemi bize dayatılmıyorsa ve ifadeleri karara dönüşüyorsa bu karara oy da veririz. Net olarak bir durum var, kimse vatan evlatlarını eksi 14 derecede geçici üs bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da bize 'soru sormayın' demesin. Tedbir alsınlar, o evlatlar hepimizin evladı. Mücadelemiz, yeni şehitler verilmesin anlamında. Biz öyle bedelli medelli yapmadık, gittik askerliğimizi yaptık. Birilerinin çocukları gibi bedelliye ya da çürük raporuna dayanmadık. Gerekiyorsa yine gideriz, evlatlarımız da bütün CHP'liler de gider. Bu vatan için can da veririz, şehit de oluruz. Milletimizin, vatanımızın ve Aksaray'ın başı sağ olsun. Bir daha şehit acısı yaşamak istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, ay yıldızlı al bayrağımıza ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne de sonuna kadar sahip çıkıyoruz."