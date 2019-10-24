Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yine kayıp

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş yine sahadan boynu bükük ayrıldı. Braga’ya 2-1 mağlup olan Kartal bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın son bölümünde Abdullah Avcı’ya istifa çağrısı vardı.





Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3. maçında da sahadan boynu bükük ayrıldı. Portekiz ekibi Braga karşısında çok da etkili olamayan Siyah-Beyazlı takım, tek golünü Umut Nayır attı. Adem LJajic durum 1-1 iken penaltı vuruşundan yararlanamaması mücadelenin de kırılma noktası oldu. Braga’nın gollerini Ricardo Horta ve Wilson Eduardo attı. Beşiktaş sıfır puanla son sırada yer alırken Braga ise 7 puanla liderliğe yükseldi.





TRİBÜNLERDEN İSTİFA VE ISLIKLAR YÜKSELDİ







Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk iki maçı beklentilerin çok ötesinde kaldı. Ligdeki dağınık durum Avrupa’ya yansıdı. Braga karşısında bir geri dönüş, yeni bir başlangıç önemliydi. Kazanılacak 3 puan Siyah-Beyazlı takımın moral motivasyonu açısından da önemliydi. Ancak 90 dakika beklentilerin çok uzağında kaldı. Maç sonunda Abdullah Avcı’nın istifası ve ıslıklar vardı.





BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI DİREĞE TAKILDI





Maçın başlangıcı itibariyle de bu sahaya yansıdı. 5. dakikada top direkten döndü. Caner’in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahasındaki Boyd’un önünde kaldı. Boyd’un aşırtma vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. İlk 15 dakikadaki basıklı oyun gol getirmedi. Braga da yavaş yavaş oyun içinde dengeyi kurdu. Orta sahada pas hataları arttıkça Portekiz ekibinin işi kolaylaştı.





TOP KAYIPLARI BRAGA’NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ





Karşılaşmanın 38. dakikası oynanırken benzer pas hatalarından birisi daha geldi. Oguzhan’ın geriye oynadığı kötü pas, Vida’nın ters tarafına gitti. Hızlı hareket ederek savunmayı dengesiz yakalayan Galeno kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Karius çıkardı. Ancak dönen topu takip eden Ricardo Horta topu boş kaleye gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.





LJAJİC DİREĞE TAKILDI





Beşiktaş’ın beraberlik için yüklendiği son dakikalarda yine direğe takıldı. 44. dakikada Adem Ljajic kendisine yapılan faul atışını ceza sahasının çaprazından kullandı. Barajın üzerinden geçen top direğin üstüne çarparak auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Portekiz ekibinin lehine tamamlandı.





BRAGA DE DİREĞİ GEÇEMEDİ





Portekiz ekibi maçın ikinci yarısına neredeyse golle başlıyordu. 48. dakikada Braga sol kanattan geldi. Yapılan etkili orta sonrasında geldi. Seken top uzak köşedeki Galeno’nun önüne düştü. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top direkten oyun alanına dönerken Siyah-Beyazlı takım rahat bir nefes aldı. Orta sahada Ljajic ve Oğuzhan üretkenlik gösteremeyince Avcı, Oğuzhan’ı dışarı alarak Genç oyunculardan Kartal’ı oyuna dahil etti. Braga kendi yarı alanında bekleyip Siyah-Beyazlı takımın hatasını kollamaya başladı.





UMUT OYUNA GİRDİ GOLÜ ATTI





Abdullah Avcı gol için Necip’i oyundan alıp Umut Nayır hamlesini yaptı. bu değişikliğin bir kaç dakika sonrasında ise gol geldi. Siyah-Beyazlı takım belkide maç başından beri seri olarak ilk defa bir kaç pası üst üste yaptı. Caner’in ortasına Ljacic hareketlendi ancak vuramadı. Arkadan gelen Umut Nayır 71. dakikada topu kafayla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.





BEŞİKTAŞ PENALTIYI KAÇIRDI





Beşiktaş golden sonra hemen sonra geliştirdiği atakta penaltı kazandı. Adem Ljacic ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Siyah-Beyazlı takım öne geçme fırsatı yakaladı. Atışı kullanan Ljajic’in vuruşu direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş maç sırasında 3. kez direği geçemedi.





BRAGA ÖNCE YOKLADI SONRA GOLÜ ATTI





Beşiktaş, penaltı sonrası savunmada açık verdi. Braga’da oyuna yeni giren Wilson Eduardo hareketlendi ve Karius ile karşı karşıya kaldı. Açıyı iyi kapatan Alman kaleci Karius gole izin vermedi. Ancak 80. dakikada Portekiz ekibi öne geçti. Kaleci ile başlayan atakta ceza sahasına yaklaşan Galeno’nun pasında Wilson Eduardo tek vuruşla durumu 2-1 yaptı.





ABDULLAH AVCI İSTİFA SESLERİ





Braga’nın 2-1 öne geçmesinin ardından Beşiktaş tribünleri de hareketlendi. Taraftarlar ‘Avcı istifa’ diyerek tempo tutarken bir kısım taraftar ise istifa isteğine tepki gösterdi.





MAÇ KADROSU





Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 67 Umut Nayir), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Kartal Yılmaz), Boyd (Dk. 84 Erdem Seçgin), Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın





Braga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta (Dk. 75 Eduardo), Novais (Dk. 75 Agbo), Paulinho (Dk. 83 Fonte), Ricardo Horta, Viana, Palhinha, Galeno

Goller: Dk. 38 Ricardo Horta, Dk. 80 Eduardo (Braga), Dk. 71 Umut Nayir (Beşiktaş)





Sarı kartlar: Dk. 19 Sequeira, Dk. 56 Andre Horta, Dk. 73 Palhinha, Dk. 78 Esgaio, Dk. 88 Matheus, Dk. 88 Agbo (Braga), Dk. 30 Roco, Dk. 84 Boyd (Beşiktaş)





Stat: Vodafone Park





Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)





PUAN DURUMU



