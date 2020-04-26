Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor /26 Nisan 2020 19:36

Beşiktaş yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in maaş indirimini kabul etmemesi durumunda yıldız futbolcu ile yolların ayrılacağı belirtildi.Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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 Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.

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Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek. 

Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacağı ve yolların ayrılacağı aktarıldı.  
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