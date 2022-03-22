Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bakın kim oldu

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın önderliğinde Galatasaray'ın 1 gol önünde şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta Yalçın görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörü Önder Karaveli, siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü olmuştu.





Karaveli yönetiminde de Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de sadece 2 mağlubiyet almasına rağmen beraberlikler nedeniyle çok puan kaybı yaşadı ve sıralamada istenilen yere gelemedi.





Bu sonuçların ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladığı belirtilen Beşiktaş yönetiminin son olarak İngiltere Championship'de görev yapan Valerien İsmael ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.





Fransız teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

