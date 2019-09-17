Beşiktaş'ta itiraz için TFF'ye gidiyor

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacağını açıkladı.







Hürriyet'te yer alan habere göre, karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş'ın, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacağı belirtiliyor.





Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti.





Hakeme hakaretin alt sınırı üç maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti.





Kayode, üç maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.