Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta itiraz için TFF'ye gidiyor /17 Eylül 2019 21:05

Beşiktaş'ta itiraz için TFF'ye gidiyor

Süper Lig'in 4. haftasına kural hataları iddiaları damgasını vurdu.Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki taç atışının hatalı olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin TFF'ye başvurmasının ardından Beşiktaş'tan da benzer bir adım geldi.

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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş'ın, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacağı belirtiliyor.

Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti.

Hakeme hakaretin alt sınırı üç maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti.

Kayode, üç maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.
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